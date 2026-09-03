Президент подписал указы: министры обороны и внутренних дел Казахстана сохранили свои посты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о переназначении руководителей ключевых силовых ведомств страны, сообщает пресс-служба Акорды. Свои должности сохранили министр обороны Даурен Косанов и глава Министерства внутренних дел Ержан Саденов.

Даурен Косанов продолжит руководить Министерством обороны. Карьерный военный выпускник Армавирского училища летчиков и Военной академии Генштаба ВС РФ прошел путь от командующего силами воздушной обороны до заместителя министра, а в июне 2025 года впервые возглавил ведомство. За годы службы он был удостоен высоких государственных наград, включая ордена "Даңқ" I и II степеней.

Ержан Саденов также остался во главе Министерства внутренних дел, которым руководит с сентября 2023 года. Профессиональный путь Ержана Саденова начался в 1993 году после окончания Восточно-Казахстанского госуниверситета и Карагандинской высшей школы КНБ. За десятилетия службы он прошел все ступени от оперативного сотрудника в Восточном Казахстане до заместителя министра внутренних дел и руководителя ведомства.