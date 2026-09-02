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Социум

Мошенники придумали новую схему с ЭЦП: как защитить свои данные

Злоумышленники звонят от имени eGov или единого контакт-центра 1414 и настойчиво просят назвать код из поступившего SMS-сообщения.
Варвара Тыщенко
Мошенники придумали новую схему с ЭЦП: как защитить свои данные
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Казахстане активизировались мошенники, которые под видом работников государственных сервисов пытаются получить доступ к личным данным граждан, сообщает Krisha.kz. Злоумышленники звонят от имени eGov или единого контакт-центра 1414 и настойчиво просят назвать код из поступившего SMS-сообщения.

Как пояснили Krisha.kz в АО "Национальные информационные технологии", эта схема напрямую угрожает безопасности личных данных:

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  • Настоящие уведомления об истечении срока действия ЭЦП приходят исключительно по SMS и на электронную почту.
  • Сотрудники eGov и службы 1414 никогда не обзванивают граждан с предложениями продлить ключ электронной цифровой подписи.

Получив заветный код из сообщения, мошенники могут завладеть конфиденциальной информацией о недвижимости, кредитах и других защищенных государственных сервисах.

Как обезопасить себя:

  • Ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним коды из SMS, пароли и файлы ключей ЭЦП.
  • Отказывайтесь переходить по сомнительным ссылкам или скачивать сторонние приложения по указке звонящих.
  • Если вам поступил подобный звонок, немедленно прервите разговор и перепроверьте всю информацию самостоятельно.

Проверить реальный срок действия своей ЭЦП можно в официальном приложении eGov Mobile, заглянув в разделы "Профиль" или "Мои ЭЦП".
 

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