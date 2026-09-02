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Социум

Казино для иностранцев могут открыть в ЗКО

Всего по Казахстану разрешат открыть казино в шести областях.
Кристина Кобина
Казино для иностранцев могут открыть в ЗКО
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Правительство Казахстана определило территории, где на законных основаниях смогут открыться казино и залы игровых автоматов для иностранцев.

В итоговый список вошли шесть регионов страны:

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  • Алматинская область: Талгарский и Уйгурский районы;
  • Мангистауская область: побережье Каспийского моря;
  • Жетысуская область: Панфиловский район и побережье озера Алаколь;
  • Восточно-Казахстанская область: Зайсанский район и район Маркаколь;
  • Западно-Казахстанская область: район Байтерек;
  • Абайская область: побережье озера Алаколь.

Посещать эти заведения смогут только иностранцы и лица без гражданства. Туда будут допускать сотрудников и других людей, которые находятся в заведении для выполнения трудовых или служебных обязанностей.

Казахстанцы по-прежнему смогут посещать казино и залы игровых автоматов на побережье Капшагайского водохранилища в Алматинской области и в Бурабайском районе Акмолинской области. На этих территориях также смогут работать букмекерские конторы и тотализаторы.

Постановление №767 премьер-министр Олжас Бектенов подписал 26 августа. Документ официально опубликовали 31 августа, он вступит в силу 11 сентября.

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