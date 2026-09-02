«Нужно обратиться к Токаеву»: жители поселка под Уральском никогда не видели асфальта

Жители пригорода уже не знают, куда обращаться, чтобы их наконец услышали и сделали дорогу.

Пятнадцать километров бездорожья, которые превращаются в непролазную грязь после каждого дождя, стали суровым испытанием для жителей поселка Ветелки, который, к слову, относится к городу. Люди ждали долгожданный асфальт еще весной, но вместо этого получили развороченные улицы и пустые обещания. О том, как выживает поселок, отрезанный от цивилизации, рассказывает местный житель Имангали Куатов.

- Дорогу нам обещали заасфальтировать еще весной. Чего-то ничего не видать: в поселке три улицы разворотили, устроили бардак. Теперь говорят нам, что дорогу делать не будут, денег нет. Никто не приезжает и ничего не говорит, даже аким. Считаю, что власти должны приезжать и советоваться с людьми. Понимаете, наш поселок Ветелки находится от асфальтированной дороги в Деркуле в 15 километрах. Этот участок просто не дает нам жить спокойно. Один-два дня дождей - и люди не могут проехать на работу, на учебу. Большинство сельчан работают в городе. Шоферы будут мучиться от грязи и слякоти. А если все это оставят на зиму, к нам в поселок вовсе не проедешь, все заметет. Нас объездная дорога не спасет. Как только дождь - скорая не может проехать. Люди переживают за свои рабочие места: кому нужны работники, которые опаздывают? Вы представляете, насколько заблаговременно приходится выезжать семьям, чтобы преодолеть 15 километров бездорожья? Выезжают в 6 утра, буксуют, машины ломаются. Это все бьет по карману. Автобусы не ходят. Есть люди, которые просто идут пешком. Ни такси, ни скорой. Так и живем, - говорит Имангали Куатов.

Обида на пустые обещания и ощущение полной изоляции заставляют сельчан искать защиты у высшего руководства страны. В поселке, где асфальта никогда не было, люди больше не верят местным чиновникам.

- Друг к другу отсылают, деньги, наверное, ушли на новый мост в микрорайоне Акжайык. Они не могут сделать какие-то 14 километров дорог! - возмущается сельчанин Жумабай Биктасов.

Контраст между благоустроенными городскими микрорайонами и забытым пригородом вызывает у сельчан всё больше вопросов к властям. О наболевшем говорит Батима Кунеева.

- В микрорайоне Акжайык сделали дорогу шириной 6-7 метров, а у нас каких-то 4 метра - и то не могут сделать. В Деркуле сделали дорогу, почему нам не делают? Посмотрите, как Деркул обустроили, там что, все чиновники? Что творится? Там ходят люди в магазин, в медпункт, в школы по асфальту, а мы здесь не можем пройти по такой дороге, - сказала Батима Кунеева.

По их словам, они обращались на телевидение, к главе города, области, теперь хотят обращаться к президенту.

- Надо обращаться к Токаеву. Сколько случаев было: у меня дочь сильно болела, скорая не могла проехать, мне пришлось нанимать машину и, держа на руках, везти ее до ближайшей амбулатории, и только там дождались скорую... Сколько она болела, и умерла, - сказала еще одна сельчанка.

Ситуацию с миллиардным проектом и отсутствием финансирования прокомментировали в профильном ведомстве. Заместитель руководителя отдела ЖКХ Уральска Дархан Еркенулы честно признался, что быстрых результатов ждать не стоит, а подрядчики вынуждены работать в долг за свой счет.

- Я не могу сказать, что асфальт появится завтра или в октябре. Нет средств! План подрядчиков: на сколько хватит у них своих денег, на такую сумму и сделают работы. Постараются поменять все трубы и до моста сделать нижний слой дороги. Общая стоимость проекта составляет 3,6 миллиарда тенге, в том числе проектно-изыскательные работы, инжиниринговые услуги в лице авторского и технического надзора, плюс строительно-монтажные работы - это 14,8 километра дороги от Деркула до поселка Ветелки и внутриквартальные дороги поселка Ветелка и Новостройки. Пока ни капли финансирования нет, даже одной трети части. Хотя, когда мы составляем договор, государство обязано оплатить подрядчикам 30% авансовой стоимости от проекта. Мы даже аванса не оплатили. Подрядчики пока делают все за свой счет, - прокомментировал заместитель руководителя отдела ЖКХ Уральска Дархан Еркенулы.