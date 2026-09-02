Ақтөбеде психотропты дәрі-дәрмекті заңсыз саудалаған қылмыстық топ құрықталды

Ақтөбеде психотропты дәрілерді заңсыз саудалаған қылмыстық топ ұсталды. Бұл туралы polisia.kz хабарлайды.
Алматы қаласында фармацев болып жұмыс істейтін тұрғын Ақтөбе қаласында заңсыз психотропты дәрілерді сатқаны белгілі болды. Тәртіп сақшылары күшті әсер ететін дәрі-дәрмекті тасымалдап, оларды сақтайтын, таратын жандарды қолға түсірген. Полиция қызметкерлері заңсыз сатылмақ болған мыңнан астам дәріні тәркілепті.
2026 жылдың бірінші қаңтарынан бастап күшті әсер ететін дәрі-дәрмекті заңсыз саудалағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Олар 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.