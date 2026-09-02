Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Ақтөбеде психотропты дәрі-дәрмекті заңсыз саудалаған қылмыстық топ құрықталды

Күшті әсер ететін мыңнан астам дәрі-дәрмек тәркіленген.
Ажар Хамитова
Ақтөбеде психотропты дәрі-дәрмекті заңсыз саудалаған қылмыстық топ құрықталды
Фото видеодан стоп кадр

Ақтөбеде психотропты дәрілерді заңсыз саудалаған қылмыстық топ ұсталды. Бұл туралы polisia.kz хабарлайды.

Алматы қаласында фармацев болып жұмыс істейтін тұрғын Ақтөбе қаласында заңсыз психотропты дәрілерді сатқаны белгілі болды. Тәртіп сақшылары күшті әсер ететін дәрі-дәрмекті тасымалдап, оларды сақтайтын, таратын жандарды қолға түсірген. Полиция қызметкерлері заңсыз сатылмақ болған мыңнан астам дәріні тәркілепті.

Главный баннер

2026 жылдың бірінші қаңтарынан бастап күшті әсер ететін дәрі-дәрмекті заңсыз саудалағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Олар 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article