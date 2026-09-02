Рубль подешевел до минимума за полтора года. Тенге продолжает укрепляться

По данным аналитиков Data Hub и Национального банка, на 1 сентября официальный курс рубля составил 5,34 тенге. За август тенге укрепился к российской валюте на 10,1%. Рубль снижался в течение всего августа, при этом резких колебаний курса не было. Тенденция к его ослаблению начала формироваться еще во второй половине июня. За три летних месяца рубль подешевел сразу на 21,8%. Для сравнения: 1 июня его официальный курс составлял 6,83 тенге. Курс 5,34 тенге стал минимальным с 13 февраля 2025 года.

В августе казахстанская валюта укрепилась и к доллару - на 2,4%. На 1 сентября американская валюта стоила 462,31 тенге. При этом рубль, наоборот, ослаб к доллару. По данным Центробанка России, за август доллар подорожал с точки зрения рубля на 8,7% - до 86,38 рубля. Тенге также укрепился к евро. За месяц евро подешевел на 1,6%, до 536,09 тенге. Тенге укрепляется к доллару уже третий месяц подряд после резкого ослабления в мае.

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В Нацбанке ранее объясняли ситуацию тем, что на валютном рынке не было резкого роста спроса на иностранную валюту. Кроме того, поддержку тенге оказывает достаточно жесткая денежно-кредитная политика. Еще одним фактором стала нефть. В августе восстановилась добыча после перебоев на КТК, а цены на нефть большую часть месяца держались около 90 долларов за баррель. Высокие цены на нефть традиционно поддерживают казахстанскую валюту. Также на курс повлиял налоговый период. В августе экспортеры активно продавали доллары и покупали тенге, чтобы заплатить налоги в бюджет.

В августе Нацбанк продал валюты на 284,1 миллиона долларов. Для сравнения, в июле этот показатель составлял 617,2 млн долларов. При этом почти вдвое вырос объем покупки валюты для ЕНПФ - до 721 миллиона долларов. Еще 200 миллионов долларов было продано для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. На операции, связанные с покупкой золота у отечественных производителей, пришлось 805,1 миллиона долларов.

В сентябре Нацбанк планирует начать операции с Национальным фондом. Их цель - изъять из экономики лишнюю тенговую ликвидность, которая появилась в июне и июле после покупки валюты из средств Национального фонда. Общий объем таких операций составил 960 млн долларов. В Нацбанке считают, что этот механизм позволит проводить трансферты в бюджет с учетом реальной потребности в финансировании и при этом не создавать резких колебаний на валютном рынке.