Пассажирский самолет врезался в здание аэропорта: погибли почти 200 человек

17 июля 2007 года в аэропорту Конгоньяс в Сан-Паулу произошла одна из самых тяжелых авиакатастроф в истории Бразилии. Airbus A320-233 авиакомпании TAM, выполнявший рейс JJ3054 из Порту-Алегри в Сан-Паулу, после посадки не смог остановиться на взлетно-посадочной полосе. Лайнер выкатился за ее пределы, пересек расположенную рядом автомобильную дорогу и врезался в здание грузового терминала TAM. В результате погибли 187 человек, находившихся на борту, и еще 12 человек на земле. Общее число жертв составило 199 человек, передает МойГород со ссылкой на Arasha.kz.

Катастрофа произошла вечером. В момент посадки поверхность полосы была мокрой, а один из реверсов тяги самолета — системы, которая помогает замедлить лайнер после приземления, — находился в неработоспособном состоянии. Эти обстоятельства стали одними из ключевых в последующем расследовании.

Разбившийся самолёт за 17 дней до катастрофы

Последние секунды полета

Airbus A320 выполнял регулярный рейс из Порту-Алегри в Сан-Паулу. Самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу аэропорта Конгоньяс, однако после касания не начал достаточно быстро снижать скорость.

Лайнер продолжил движение по полосе, затем выкатился за ее пределы. После этого самолет пересек оживленную улицу и на высокой скорости врезался в здание TAM Express. В результате столкновения воздушное судно было разрушено, а на месте аварии возник масштабный пожар.

Поскольку аэропорт расположен фактически внутри городской застройки, последствия катастрофы затронули не только пассажиров и экипаж, но и находившихся на земле людей.

Почему самолет не остановился

Одним из основных вопросов расследования стало поведение самолета после приземления.

К моменту посадки реверс тяги второго двигателя был отключен из-за неисправности. Это само по себе не означало невозможность безопасной посадки — соответствующие процедуры предусматривали эксплуатацию самолета с неработающим реверсом. Однако в данном случае значение имело сочетание этого обстоятельства с мокрой полосой и действиями экипажа.

Особое внимание специалисты уделили положению рычагов управления тягой. В финальном отчете рассматривалось, что после посадки экипаж не установил оба рычага в необходимое положение, из-за чего один из двигателей продолжил создавать тягу в тот момент, когда самолет должен был активно замедляться.

В результате вместо полноценного торможения лайнер продолжил разгоняться и не смог остановиться в пределах оставшейся части полосы.

Роль мокрой взлетно-посадочной полосы

Состояние полосы стало еще одним важным фактором катастрофы. Во время посадки она была мокрой, что влияло на эффективность торможения.

Рейс JJ3054 несётся по мокрой ВПП (компьютерная реконструкция)

При обычной посадке самолет использует сразу несколько способов замедления — колесные тормоза, аэродинамическое торможение и реверс тяги. В случае рейса JJ3054 один из реверсов был недоступен, поэтому правильное выполнение экипажем всех процедур имело особое значение.

В итоге комбинация мокрой поверхности, особенностей конфигурации самолета и неправильного управления тягой привела к тому, что лайнер не смог остановиться.

Ошибки экипажа

Расследование отдельно анализировало действия пилотов и порядок выполнения ими процедур после приземления.

Критическим стало положение рычагов управления двигателями. По данным материалов расследования, экипаж не выполнил предусмотренную процедуру, которая должна была обеспечить правильную конфигурацию двигателей после посадки.

При этом специалисты рассматривали не только непосредственные действия пилотов, но и более широкий комплекс факторов, включая особенности конструкции Airbus A320, эксплуатационные процедуры, подготовку экипажа и работу автоматизированных систем.

Таким образом, катастрофа не объяснялась исключительно одной ошибкой. Ее развитие стало результатом сочетания нескольких обстоятельств.

Почему последствия оказались настолько тяжелыми

Аэропорт Конгоньяс расположен в густонаселенном районе Сан-Паулу. За пределами взлетно-посадочной полосы находились автомобильная дорога и здания.

После выкатывания Airbus A320 пересек дорогу и врезался в здание TAM Express. Это значительно увеличило число жертв: кроме людей на борту погибли 12 человек, находившихся на земле.

Последствия катастрофы

Вопрос безопасности территории вокруг аэропорта после катастрофы также оказался в центре общественного внимания. Трагедия показала, насколько серьезными могут быть последствия выкатывания самолета за пределы полосы, особенно когда за ее торцом расположены объекты городской инфраструктуры.

Расследование

Расследованием занимался бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). В ходе работы специалисты исследовали данные бортовых самописцев, техническое состояние самолета, действия экипажа, состояние взлетно-посадочной полосы и другие обстоятельства происшествия. В расследовании также участвовали международные специалисты.

Место катастрофы (16 февраля 2007 года)

Отдельное внимание уделялось тому, каким образом действия с рычагами управления тягой повлияли на режим работы двигателей непосредственно после посадки.

В официальных материалах также отмечалось, что эксплуатация самолета с неработающим реверсом сама по себе была предусмотрена процедурами. Однако при определенной последовательности действий экипажа сочетание этой конфигурации с мокрой полосой создало крайне опасную ситуацию.

199 погибших

В результате катастрофы погибли все 187 человек, находившиеся на борту Airbus A320: 181 пассажир и шесть членов экипажа. Еще 12 человек погибли на земле. Всего жертвами трагедии стали 199 человек.

Трагедия потрясла Бразилию. В память о погибших были организованы официальные мероприятия, а родственники жертв долгие годы добивались установления полной ответственности за произошедшее. В 2013 году в Сан-Паулу прошло публичное мероприятие с участием семей 199 погибших, приуроченное к началу судебного процесса по делу.

Что изменилось после катастрофы

Катастрофа рейса JJ3054 привлекла большое внимание к безопасности аэропорта Конгоньяс, эксплуатации самолетов на мокрых полосах и процедурам действий экипажа при неработающем реверсе.

Мемориал рейсу 3054

Кроме того, произошедшее стало очередным примером того, насколько важна четкая координация действий пилотов в течение первых секунд после посадки. В ситуации, когда лайнер должен снижать скорость, ошибка в управлении тягой способна за считаные секунды привести к потере контроля над самолетом.

Катастрофа TAM 3054 остается одной из самых трагичных в истории бразильской гражданской авиации. Самолет завершил перелет из Порту-Алегри и коснулся полосы в Сан-Паулу, однако из-за сочетания неблагоприятных условий и действий экипажа не смог остановиться, выкатился за пределы аэропорта и столкнулся со зданием. Погибли 199 человек.