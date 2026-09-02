Правильное меню для школьника: Минздрав обратился к казахстанским родителям

В ведомстве напомнили, что грамотно составленный рацион помогает ребенку сохранять бодрость, концентрацию и работоспособность на протяжении всего учебного дня.

Министерство здравоохранения РК опубликовало важные рекомендации для родителей по организации правильного и сбалансированного питания школьников на своей официальной странице в Instagram.

В ведомстве напоминают, что грамотно составленный рацион помогает ребенку сохранять бодрость, концентрацию и работоспособность на протяжении всего учебного дня.

- Школьный возраст - период активного роста и развития. Поэтому полноценное и сбалансированное питание особенно важно: оно помогает поддерживать энергию, концентрацию внимания и работоспособность ребенка в течение дня, - объяснили в Минздраве.

Специалисты советуют распределять суточный прием пищи на пять основных этапов: завтрак, перекус, обед, полдник и ужин. При этом ежедневное меню школьника должно включать:

достаточное количество свежей воды;

овощи и фрукты;

молочные и кисломолочные продукты;

цельнозерновые продукты;

качественные источники белка (рыбу, мясо, яйца и бобовые).

В то же время эксперты призывают оградить детей от вредных пищевых привычек.