Правильное меню для школьника: Минздрав обратился к казахстанским родителям

Министерство здравоохранения РК опубликовало важные рекомендации для родителей по организации правильного и сбалансированного питания школьников на своей официальной странице в Instagram.
В ведомстве напоминают, что грамотно составленный рацион помогает ребенку сохранять бодрость, концентрацию и работоспособность на протяжении всего учебного дня.
- Школьный возраст - период активного роста и развития. Поэтому полноценное и сбалансированное питание особенно важно: оно помогает поддерживать энергию, концентрацию внимания и работоспособность ребенка в течение дня, - объяснили в Минздраве.
Специалисты советуют распределять суточный прием пищи на пять основных этапов: завтрак, перекус, обед, полдник и ужин. При этом ежедневное меню школьника должно включать:
- достаточное количество свежей воды;
- овощи и фрукты;
- молочные и кисломолочные продукты;
- цельнозерновые продукты;
- качественные источники белка (рыбу, мясо, яйца и бобовые).
В то же время эксперты призывают оградить детей от вредных пищевых привычек.
- При этом стоит ограничивать продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, а также сладкие газированные напитки и частые перекусы ультрапереработанными продуктами. Важно не только что ест ребенок, но и как: регулярный режим питания, спокойная обстановка за столом и личный пример родителей помогают формировать полезные привычки, - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.