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Социум

Правильное меню для школьника: Минздрав обратился к казахстанским родителям

В ведомстве напомнили, что грамотно составленный рацион помогает ребенку сохранять бодрость, концентрацию и работоспособность на протяжении всего учебного дня.
Варвара Тыщенко
Правильное меню для школьника: Минздрав обратился к казахстанским родителям
Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство здравоохранения РК опубликовало важные рекомендации для родителей по организации правильного и сбалансированного питания школьников на своей официальной странице в Instagram.

В ведомстве напоминают, что грамотно составленный рацион помогает ребенку сохранять бодрость, концентрацию и работоспособность на протяжении всего учебного дня.

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- Школьный возраст - период активного роста и развития. Поэтому полноценное и сбалансированное питание особенно важно: оно помогает поддерживать энергию, концентрацию внимания и работоспособность ребенка в течение дня, - объяснили в Минздраве.

Специалисты советуют распределять суточный прием пищи на пять основных этапов: завтрак, перекус, обед, полдник и ужин. При этом ежедневное меню школьника должно включать:

  • достаточное количество свежей воды;
  • овощи и фрукты;
  • молочные и кисломолочные продукты;
  • цельнозерновые продукты;
  • качественные источники белка (рыбу, мясо, яйца и бобовые).

В то же время эксперты призывают оградить детей от вредных пищевых привычек.

- При этом стоит ограничивать продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, а также сладкие газированные напитки и частые перекусы ультрапереработанными продуктами. Важно не только что ест ребенок, но и как: регулярный режим питания, спокойная обстановка за столом и личный пример родителей помогают формировать полезные привычки, - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

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