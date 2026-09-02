Уникальное месторождение в Казахстане: экс-главу управления заподозрили в хищении

Месторождение "Сырымбет" является единственным в Казахстане и крупнейшим в Центральной Азии месторождением олова.

Департамент АФМ по СКО ведет расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на инфраструктурные работы в Айыртауском районе, сообщает пресс-служба АФМ.

По данным ведомства, в 2017 году в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" управление энергетики и ЖКХ заключило договор с ТОО "Akcent KZ". Подрядчик должен был построить железнодорожный подъездной путь с инженерными сетями к объекту, который имеет особую значимость для страны.

- Месторождение "Сырымбет" имеет стратегическое значение для региона и является единственным в Казахстане и крупнейшим в Центральной Азии месторождением олова. Общая стоимость госзакупа составила 1,4 млрд тенге, - отметили в ведомстве.

Изначально сдать объект планировалось еще в 2018 году, однако сроки неоднократно переносились. На сегодняшний день строительство так и не завершено, при этом стоимость фактически невыполненных работ оценивается в 380 млн тенге.

В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят руководитель подрядной организации и экс-глава областного управления энергетики и ЖКХ. В рамках обеспечительных мер суд санкционировал арест трех квартир и парковочного места, принадлежащих фигурантам.

Расследование продолжается.

