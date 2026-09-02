Open Book и искусственный интеллект: в Атырау возьмут под жесткий контроль бюджетные стройки

В Атырауской области меняют подход к строительству: проекты начнут проверять до тендеров, а в работу отрасли внедрят искусственный интеллект, сообщили в областном акимате.

Аким региона Болат Акчулаков провёл масштабное аппаратное совещание с руководителями управлений, акимами районов и города, а также профильными ведомствами. Главными темами стали жесткий контроль за качеством проектной документации, прозрачность цен и своевременная подготовка учебных заведений.

Как показал недавний мониторинг строящихся объектов в регионе, главная беда большинства проблемных строек закладывается задолго до того, как на площадку заходит первая техника. Ошибки и недоработки в проектно-сметной документации (ПСД), выявленные уже в разгар строительства, неизбежно ведут к удорожанию проектов и срыву сроков. Чтобы разорвать этот порочный круг, Болат Акчулаков поручил создать специальную межведомственную комиссию по оценке готовности проектов. В её состав войдут не только чиновники из управлений строительства, архитектуры, энергетики, дорог, экономики и финансов, но и независимые эксперты.

Теперь каждый проект перед объявлением госзакупок будет проходить через этот фильтр. Комиссия станет оценивать полноту документов, инженерные и архитектурные решения, безопасность и экологичность. По итогам рассмотрения проект либо одобрят, либо отправят на доработку, либо завернут до устранения всех существенных недостатков. Такой подход позволит отсеивать слабые проекты еще на берегу, а не латать дыры по ходу дела.

Также серьезное внимание на совещании уделили ценообразованию. Глава региона потребовал проработать внедрение системы открытого ценообразования Open Book. Её суть в том, что подрядные организации будут обязаны документально подтверждать реальную стоимость каждого вида работ. Это сделает расходование бюджетных средств максимально прозрачным и исключит любые риски искусственного завышения смет.

Строительная отрасль региона готовится к цифровой трансформации. Аким области поручил внедрить инструменты искусственного интеллекта для предварительного анализа ПСД. Алгоритмы помогут автоматизировать проверку документов, быстрее находить риски и ошибки, а также минимизировать человеческий фактор.

Кроме того, за самими стройками теперь будут следить с помощью цифровых инструментов мониторинга. Внедрение электронных графиков выполнения работ позволит властям в режиме реального времени видеть реальное положение дел на объектах, контролировать сроки и мгновенно реагировать на любые отклонения от плана.

Ответственным государственным органам поставлена задача до 10 сентября подготовить и представить конкретные предложения по созданию межведомственной комиссии, запуску системы Open Book, а также внедрению цифровых платформ и ИИ-технологий в строительный сектор.