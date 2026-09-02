Какой будет погода 3 сентября на западе Казахстана

По информации РГП "Казгидромет", 3 сентября в западных регионах страны сохранится жаркая и сухая погода.

В Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске будет солнечно и ясно, ветер ночью 2-7, днем 6-11 м/с. Температура ночью составит +10...+12 °C, днем - +28...+30 °C.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ясно, ветер ночью 2-7, днем 6-11 м/с. Ночью ожидается +12...+14 °C, днем воздух прогреется до +29...+31 °C.

В Мангистауской области на западе и севере - чрезвычайная пожарная опасность, в центре - высокая. В Актау прогнозируется переменная облачность, ветер 7-12 м/с. Температура ночью составит +18...+20 °C, днем - +28...+30 °C.

В Актюбинской области также действует чрезвычайная пожарная опасность (на северо-востоке - высокая). В Актобе солнечно и ясно, ветер 4-9 м/с. Ночью термометры покажут +12...+14 °C, днем - +28...+30 °C.