Косметику с ароматом корицы обнаружили в 2000-летних погребениях в Казахстане

В древних захоронениях на территории Казахстана нашли следы косметического средства, которое могло обладать ароматом корицы и других растений. Химический анализ кусочков мела выявил сотни органических соединений, часть из которых характерна для корицы и полыни.

Учёные предполагают, что около двух тысяч лет назад женщины Приаралья могли использовать ароматизированную косметику, ингредиенты для которой, возможно, привозили из Индии или Китая, передает МойГород со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Heritage Science.

Из чего делали древнюю косметику

Российские исследователи изучили найденные образцы с помощью микроскопии и химического анализа. Выяснилось, что основой вещества был природный мел, который, вероятно, добывали непосредственно в регионе.

Помимо минеральных компонентов, в образцах обнаружили большое количество органических соединений. Некоторые из них характерны для корицы и полыни. Признаки присутствия мяты также выявили, однако они оказались менее убедительными.

По мнению учёных, мел могли смешивать с душистыми маслами, получая средство для ухода за телом или нанесения на кожу. При этом его точное назначение пока остаётся неизвестным. Оно могло придавать коже определённый оттенок, оставлять приятный аромат или использоваться в косметических процедурах.

Исследователи подчёркивают, что установить конкретные растения, из которых были получены масла, сложно. Многие растительные масла содержат похожие химические соединения, а за прошедшие столетия первоначальный состав образцов мог измениться из-за разложения и загрязнений.

Ароматы могли привозить из Индии и Китая

Отдельный интерес представляет происхождение растительных компонентов. Засушливый климат восточного Приаралья не подходит для выращивания многих растений, следы которых обнаружили в образцах. Поэтому исследователи допускают, что некоторые ароматические масла могли доставлять из Южной Индии или Южного Китая, а затем смешивать с местным мелом.

Через низовья Сырдарьи в древности проходили торговые пути, связывавшие регион с Китаем, Индией, Ираном и западными территориями. О торговых контактах свидетельствуют и другие археологические находки, в том числе импортные зеркала и украшения.

Однако точное происхождение ароматических компонентов пока установить не удалось.

Кому принадлежала древняя косметика

Исследователи также обратили внимание на особенности самих захоронений. Ценные предметы, обнаруженные в могилах, и возраст женщин, который превышал средние показатели продолжительности жизни женщин из других погребений этой культуры, могут указывать на относительно привилегированное положение владелиц.

Вместе с тем сделать выводы о распространённости подобной косметики пока невозможно. Многие захоронения были разграблены, а сведения о ходе раскопок сохранились не полностью.

Поэтому учёные пока не могут определить, была ли ароматизированная косметика доступна широкому кругу женщин или являлась предметом роскоши, которым пользовались преимущественно представительницы обеспеченных слоёв общества.