Коснется ли фермеров ЗКО запрет России на ввоз казахстанского зерна

15 октября на площадке ЕЭК прошел второй раунд переговоров, а 18 октября в Москве провели очередное заседания Совета ЕЭК на уровне заместителей премьер-министров государств – членов, на котором представители ЕЭК сказали о промежуточных итогах проведенных консультаций и оценки действий Россельхознадзора. Впрочем, пока никаких результатов переговоры не дали.

В начале октября появилась информация о том, что Россия приостанавливает ввоз на свою территорию зерна и продуктов его переработки из Казахстана. Казахстанские производители назвали эти ограничения ответом на запрет Астаны на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС всеми видами транспорта до 1 января 2025 года и охарактеризовали ситуацию как начало торговой войны. Российские производители в свою очередь объясняют это заботой о фитосанитарной безопасности.

Западно-Казахстанская область хоть и выращивает пшеницу, но в число крупных производителей не входит. Так, согласно данным регионального управления сельского хозяйства, в 2024 году средняя урожайность зерновых культур составила 10,1 центнера с гектара, и было собрано 299 тысяч тонн зерна. Валовой сбор пшеницы в этом году составил 214 тысяч тонн при общей потребности региона 54 тысячи тонн. То есть область полностью обеспечивает себя пшеницей, при этом как отметили в управлении, обеспеченность в муке превышает потребности региона в 18 раз, а макаронных изделий в 20 раз.

Хранить зерно в области есть где, считают в ведомстве. Общая емкость зернохранилищ составляет 586 тысяч тонн. В области имеется 8 лицензированных хлебоприемных предприятий. Элеваторы расположены на территории зерносеющих районов, таких как Таскалинский, Теректинский, Шынгырлауский, Бурлинский, Байтерек и в областном центре.

Кроме этого, у сельхозтоваропроизводителей имеются емкости хранения на 174 тысячи тонн зерна.

- Общие объемы имеющихся емкостей достаточны для хранения зерна текущего урожая и переходящих запасов, - говорят в управлении.

Своего хватает, но от импорта не отказываемся

По данным территориальной инспекции ЗКО КГИ, с начала 2024 года с территории области экспортировано порядка 15,1 тысячи тонн пшеницы в Узбекистан и Таджикистан. Но даже при такой обеспеченности регион импортирует пшеницу из соседних стран и больше всего из России.

- В условиях рыночных отношений и в рамках взаимных торговых соглашений, с учетом внутренних и внешних обязательств мукомольные предприятия и птицеводческие хозяйства импортировали пшеницу. Для исполнения договорных обязательств по продукции переработки перерабатывающие предприятия области импортируют пшеницу из соседних стран. Пшеница в основном импортируется из РФ, так как Западно-Казахстанская область граничит с пятью областями Российской Федерации. По данным территориальной инспекции ЗКО КГИ в АПК, с начала 2024 года из России было импортировано 49,3 тысячи тонн пшеницы, - сообщили в сельхозуправлении.

Также в ведомстве уточнили, что «в целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна («серых схем») 26 июля 2024 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию РК из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением транзита пшеницы через территорию РК».

В какие страны экспортируется казахстанская пшеница

По данным министерства сельского хозяйства, в 2024 году в Казахстане собрано 26,5 млн тонн зерна, в том числе пшеницы 19,8 млн тонн. В лидерах, как и прежде Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области. За 8 месяцев страна экспортировала 3,1 млн тонн пшеницы.

По уборке зерна в Казахстане лидируют три региона:

Акмолинская область (убрано 4 696 тысяч га или 100%) намолочено 6,6 млн тонн;

Северо-Казахстанская область (убрано 3 315 тысяч га или 100%) намолочено 6,1 млн тонн;

Костанайская область (убрано 4 266,4 тысяч га или 100%) намолочено 5,9 млн тонн;

Традиционными рынками сбыта казахстанской пшеницы являются страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан), а также Афганистан. Через Каспийское море идут поставки пшеницы в Иран, Азербайджан. Через территорию России идут поставки в Азербайджан и Грузию. Всего до конца года планируется экспортировать 12 миллионов тонн пшеницы.

До запрета России на ввоз и транзит казахстанской пшеницы основным маршрутом ее экспорта в Европу и Турцию была транспортировка по железным дорогам в морские порты Черного, Азовского и Балтийского морей. Помимо этих стран, с использованием данного маршрута казахстанское зерно поступало на рынки Италии, Испании и других стран ЕС.

- На основании официальных писем со стороны Россельхознадзора с 17 октября 2024 года Российской Федерацией введены временные ограничения на ввоз на территорию РФ из РК пшеницы мягкой и твердой, чечевицы, семян льна масличного, томатов, перцев, дыни, семян подсолнечника для посева, (происхождением третьих стран), а также с 21 октября 2014 года срезанных цветов и бутонов, за исключением транзита вышеуказанной подкарантинной продукции. Причина – обнаружение карантинных объектов. Сегодня по данному поводу запланированы дополнительные переговоры с российской стороной, - ответил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на запрос редакции, отметив, что введение временных ограничительных мер обоих стран является стандартной мерой и практикой для защиты внутреннего рынка.

При этом в ведомстве сообщили, что Комитет согласно Международной конвенции по карантину и защите растений, «в целях недопущения возникновения социальной напряженности и общественного резонанса направил запрос в Россельхознадзор и в адрес Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с просьбой предоставить позицию по вышеуказанному вопросу».

- По результатам консультации ЕЭК запросил нотификации и другие материалы, на основании протокола Союза от 9 октября 2024 года. 11 октября в адрес Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК направлены копии нотификаций казахстанской стороны, а также копии писем в адрес Россельхознадзора по предоставлению дополнительных подтверждающих факт нарушения документов и материалов, оставленных Россельхознадзором без удовлетворения, - сообщил Азат Султанов.

15 октября на площадке ЕЭК прошел второй раунд переговоров, а 18 октября в Москве провели очередное заседания Совета ЕЭК на уровне заместителей премьер-министров государств – членов, на котором представители ЕЭК сказали о промежуточных итогах проведенных консультаций и оценки действий Россельхознадзора.

Впрочем, пока никаких результатов переговоры не дали.

Крупнейшие предприятия по переработке зерна в Казахстане:

В мукомольной отрасли страны задействованы порядка 270 предприятий общей мощностью 9,7 млн тонн зерна в год. В региональном разрезе наибольший объём производства муки традиционно приходится на Костанайскую область (доля в общем объеме составляет 38,8%), Северо-Казахстанскую (11,8%), города Шымкент (10,7%) и Акмолинскую область (6,3%).

Наиболее крупными предприятиями по переработке зерна являются ТОО «Пионер-Люкс», ТОО «Бест-Костанай», ТОО «Карагандинский мелькомбинат», АО «АзияАгроФуд» Алматинской области, ТОО «Bio operations» Северо-Казахстанской области.