Крупнейшие авиакатастрофы в Казахстане: когда и где они произошли

Некоторые из этих трагедий произошли при взлете, другие — во время захода на посадку. Вспоминаем крупнейшие авиакатастрофы на территории Казахстана, даты, места и известные обстоятельства произошедшего.

В истории Казахстана произошло несколько крупных авиакатастроф, унесших десятки и даже сотни жизней. Среди них — крушения пассажирских самолетов в советское время, трагедия р ейса SCAT под Алматы в 2013 году, катастрофа самолета Bek Air в 2019 году и крушение лайнера Azerbaijan Airlines близ Актау в 2024 году, передает МойГород.

Катастрофы советского периода

В советское время Алма-Ата была местом нескольких крупных авиационных трагедий. В трех катастрофах 1977, 1980 и 1983 годов погибли в общей сложности 346 человек.

8 июля 1980 года — крушение Ту-154 в Алма-Ате

Фото: The Calamity Calendar Team

Крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана произошла 8 июля 1980 года. Пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Алма-Аты в Ростов-на-Дону с последующим следованием в Симферополь.

Вскоре после взлета лайнер потерял высоту и упал на землю. Погибли все 166 человек, находившихся на борту: 156 пассажиров и 10 членов экипажа. Еще девять человек на земле получили травмы.

По данным расследования, к катастрофе привело сочетание неблагоприятных атмосферных условий, включая сильные нисходящие потоки воздуха и ветер, с особенностями выполнения полета при высокой температуре. Катастрофа остается самой крупной по числу погибших на территории Казахстана.

13 января 1977 года — пожар на борту Ту-104

Самолет Туполев Ту-104А компании «Аэрофлот» в аэропорту Арланда в 1972 году. Фото: Wikipedia

Еще одна крупная трагедия произошла 13 января 1977 года недалеко от аэропорта Алма-Аты. Самолет Ту-104А выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Новосибирск — Алма-Ата.

Во время захода на посадку в левом двигателе возник пожар. Огонь и повреждения систем управления привели к потере контроля над самолетом. Лайнер рухнул на землю примерно в трех километрах от аэропорта.

Все 90 человек на борту погибли, в том числе 82 пассажира и восемь членов экипажа. По материалам расследования, причиной пожара стала утечка топлива из поврежденного трубопровода.

30 августа 1983 года — Ту-134 столкнулся с горой

Фото: aviamuseum.com.ua

30 августа 1983 года самолет Ту-134А, следовавший рейсом Казань — Челябинск — Алма-Ата, потерпел крушение при заходе на посадку.

В условиях ночного полета лайнер отклонился от установленной схемы снижения и столкнулся со склоном горы Долан в Заилийском Алатау, примерно в 36 километрах от аэропорта. На борту находились 90 человек — 84 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил

Комиссия установила, что к трагедии привели нарушения при выполнении захода на посадку со стороны экипажа и диспетчерской службы. Эта катастрофа стала одной из самых крупных в истории гражданской авиации Казахстана.

4 января 1965 года — крушение Ил-18 близ Алма-Аты

4 января 1965 года самолет Ил-18Б авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс Москва — Омск — Семипалатинск — Алма-Ата. Во время захода на посадку в сложных погодных условиях самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта.

Из 103 человек, находившихся на борту, погибли 64. Остальным удалось выжить, хотя часть пассажиров получила травмы. Эта катастрофа стала одной из наиболее трагических в истории авиации Казахской ССР.

Авиакатастрофы в независимом Казахстане

29 января 2013 года — крушение самолета SCAT под Алматы

Обломки CRJ-200 под Алматы. Фото: Forbes.kz

29 января 2013 года пассажирский самолет Bombardier CRJ-200 авиакомпании SCAT потерпел крушение вблизи поселка Кызылту Талгарского района Алматинской области. Воздушное судно выполняло рейс Кокшетау — Алматы.

Самолет разбился при заходе на посадку в условиях плохой видимости. Погибли все 21 человек на борту: 16 пассажиров и пять членов экипажа.

Расследование установило, что к катастрофе привели нарушения при выполнении полета, в том числе частичная потеря работоспособности пилотов и недостатки взаимодействия с диспетчерской службой. По делу был осужден директор летной службы авиакомпании.

27 декабря 2019 года — крушение самолета Bek Air

Фото: euronews.com

27 декабря 2019 года самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Алматы. Рейс Z2100 направлялся в Нур-Султан, нынешнюю Астану.

Во время взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным жилым домом. Погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Десятки пассажиров получили травмы.

После трагедии работу самолетов Fokker 100 в Казахстане приостановили. Расследование сопровождалось многочисленными экспертизами и следственными действиями. В апреле 2024 года Главная транспортная прокуратура сообщила об окончании следственных действий по уголовному делу.

25 декабря 2024 года — крушение самолета Azerbaijan Airlines близ Актау

Фото: ISSA TAZHENBAYEV / AFP

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение вблизи Актау. Лайнер выполнял рейс из Баку в Грозный, но во время полета изменил маршрут и направился в сторону Казахстана.

При падении погибли 38 человек, еще 29 выжили и получили травмы. Среди погибших были пассажиры и члены экипажа. На месте происшествия работали спасательные и медицинские службы.

Расследование катастрофы проводит комиссия Министерства транспорта Казахстана. В опубликованном к годовщине происшествия промежуточном сообщении ведомство представило информацию о ходе расследования. При описании причин трагедии важно опираться на выводы комиссии и различать установленные обстоятельства и версии.

Другие трагические происшествия

Помимо крушений пассажирских лайнеров, в Казахстане происходили катастрофы военной и санитарной авиации.

27 марта 2019 года в Кызылординской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Погибли 13 военнослужащих. Полет выполнялся в рамках учений в сложных погодных условиях и в темное время суток.

3 октября 2017 года в Алматинской области разбился самолет Ан-28 компании East Wing, выполнявший санитарный рейс. Погибли все пять человек на борту, в том числе медицинские работники.

20 января 2015 года в Жамбылской области, неподалеку от рудника Шатырколь, потерпел крушение самолет Ан-2. Из семи человек, находившихся на борту, шестеро погибли, одной пассажирке удалось выжить.

Самые крупные авиакатастрофы в цифрах

Дата Место Погибли 8 июля 1980 года Алма-Ата 166 13 января 1977 года Алма-Ата 90 30 августа 1983 года Окрестности Алма-Аты 90 4 января 1965 года Алма-Ата 64 25 декабря 2024 года Близ Актау 38 29 января 2013 года Алматинская область 21 27 декабря 2019 года Алматы 12

Число погибших в таблице относится к людям, находившимся на борту. В катастрофе Ту-154 в 1980 году, помимо 166 человек на борту, травмы получили девять человек на земле.

Авиакатастрофы разных лет показывают, насколько сложной и ответственной остается работа гражданской авиации. За каждой цифрой — человеческие жизни и семьи, потерявшие близких. Расследование подобных происшествий помогает устанавливать причины трагедий и выявлять факторы, которые необходимо учитывать для повышения безопасности полетов.