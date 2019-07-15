Купить жилье на выгодных условиях поможет ПК «Асар Қазына»

Очень хочется иметь свой дом или квартиру, а финансовых возможностей нет? Такая проблема часто встречается среди жителей нашей области. Что же делать? Выход есть - вступайте в потребительский кооператив (ПК) «Асар Қазына» и Вам помогут решить жилищный вопрос. ПК «Асар Казына» предлагает комфортные и доступные условия приобретения движимого и недвижимого имущества. - Многие казахстанские семьи не имеют собственного жилья, годами живут на съемных квартирах, и их деньги фактически уходят впустую. Тем не менее, имея небольшую зарплату, они все-таки стараются накопить деньги и ищут пути решения пок