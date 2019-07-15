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Бизнес-новости

Купить жилье на выгодных условиях поможет ПК «Асар Қазына»

Очень хочется иметь свой дом или квартиру, а финансовых возможностей нет? Такая проблема часто встречается среди жителей нашей области. Что же делать? Выход есть - вступайте в потребительский кооператив (ПК) «Асар Қазына» и Вам помогут решить жилищный вопрос. ПК «Асар Казына» предлагает комфортные и доступные условия приобретения движимого и недвижимого имущества. - Многие казахстанские семьи не имеют собственного жилья, годами живут на съемных квартирах, и их деньги фактически уходят впустую. Тем не менее, имея небольшую зарплату, они все-таки стараются накопить деньги и ищут пути решения пок
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Купить жилье на выгодных условиях поможет ПК «Асар Қазына»
Очень хочется иметь свой дом или квартиру, а финансовых возможностей нет? Такая проблема часто встречается среди жителей нашей области. Что же делать? Выход есть - вступайте в потребительский кооператив (ПК) «Асар Қазына» и Вам помогут решить жилищный вопрос.
ПК «Асар Казына» предлагает комфортные и доступные условия приобретения движимого и недвижимого имущества. - Многие казахстанские семьи не имеют собственного жилья, годами живут на съемных квартирах, и их деньги фактически уходят впустую. Тем не менее, имея небольшую зарплату, они все-таки стараются накопить деньги и ищут пути решения покупки квартиры или иной недвижимости. Наш потребительский кооператив готов помочь нашим гражданам приобрести квартиру, дом, общежитие или дачу в рассрочку на выгодных условиях, - рассказал председатель ПК «Асар Қазына» по ЗКО Еркин Айтмамбетов. – Для этого нужно заключить договор с нашим кооперативом, внести первоначальный взнос, встать на очередь и уже ежемесячно вносить паевой взнос. Через полгода Вы уже сможете стать счастливым обладателем собственной недвижимости. К каждому члену кооператива индивидуальный подход. Услышав от подруги о благоприятных условиях, предлагаемых кооперативом, сюда обратилась за консультацией жительница Уральска Айна Джунисова. - Я имела кое-какие накопления и как раз нуждалась в собственном жилье. Получила консультацию от сотрудника ПК «Асар Қазына», и мне понравились условия. Немного сомневалась, но решила рискнуть. Заключила договор с кооперативом, внесла вступительный взнос 7% и первоначальный – 28%. Потом встала в очередь. Хочу отметить, что сбор документов минимальный и никаких бумажных волокит. Моя цель была приобрести однокомнатную квартиру в центре города, и моя мечта исполнилась через 6 месяцев благодаря «Асар Қазына». Площадь квартиры составляет 34,8 кв.м, находится она в хорошем спальном районе по ул. А. Тайманова. Стоимость квартиры 5 миллионов тенге. График погашения у меня составлен на 15 лет, ежемесячно я выплачиваю паевой взнос 25000 тенге. Это благоприятно для моего бюджета. Думаю, что рассчитаюсь быстрее. Квартира законно оформлена на меня, и здесь никакого обмана. Рекомендую всем этот кооператив. Не пожалеете, - поделилась Айна Джунисова. ПК «Асар Қазына» предлагает две выгодные программы: • Первоначальный взнос 28% от стоимости недвижимости +7% паевого взноса; • Первоначальный взнос 50% от стоимости недвижимости + 7% паевого взноса. Преимущества ПК «Асар Қазына»: • Рассрочка до 15 лет; • Недвижимость в любом городе РК; • Недвижимость оформляется на Вас; • Минимальный пакет для оформления документов; • Кредитная история не имеет значения; • Без подтверждения доходов; • Нет годовых процентных ставок и переплат; • Юридически гарантировано законодательством РК. - Нужно понимать одно, что под лежачий камень вода не идет. Если хотите иметь собственное жилье, начинайте действовать уже сейчас и приходите к нам. Мы вам поможем, - добавил Еркин. Наш адрес: г. Уральск, ул. Кердери, 108,бизнес-центр «Камал», 1 этаж, каб.№18. Тел.: 8-702-616-64-90, 8-776-616-64-90, 8-777-565-47-67, 8-708-635-14-21, 8-705-285-05-05. www.asarkazyna.kz Эл. почта: asarkazyna@mail.ru Гос. регистрация 180640011953 от 11.06.2018г. выдана Министерством юстиции РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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