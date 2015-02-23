Иллюстративное фото с сайта fotobg.ru Иллюстративное фото с сайта fotobg.ru Курс доллара к тенге на этой неделе может незначительно вырасти. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова. Отметим, что на сегодняшний день курс доллара к тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE) находится на уровне 185,05. По прогнозам аналитика, на этой неделе курс может подняться до 185,55. "Ожидания на новую неделю по валютам нейтральные. Курс доллара к тенге на стартовавшей неделе будет находиться в границах 184,70-185,55. Пара евро/тенге проторгуется в пределах отметок 209,60-210,50, а рубль/тенге пока останется в диапазоне 2,65-3,55. Таким образом, все целевые диапазоны остаются прежними", - сказала Бодрова. Она напомнила, что на минувшей неделе инвесторы и рядовые казахстанцы обсуждали разницу между курсом доллара от Нацбанка и в обменных пунктах. "Банки были готовы продавать валюту дешевле, и это обеспокоило участников торгов. Однако впоследствии стало понятно, что ничего криминального в этом нет. Финансовые организации хотели бы избавиться от части долларовых активов, запасенных ранее. Население больше не скупает иностранную валюту, пытаясь уберечься от рыночной волатильности. Ситуация с наличностью стала заметно спокойнее", - прокомментировала Бодрова. Как отметила собеседница, тенге провел очередную февральскую неделю в равновесии. Аналитик полагает, что как только цены на нефть "нащупали" более-менее справедливые уровни, рынок успокоился. Отметим, что сегодня, 23 февраля, баррель нефти сорта Brent стоит 60,25 доллара. По словам Бодровой, стоимость сырья на текущий момент остается выше психологически значимого рубежа.