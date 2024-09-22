В соцсетях появилась информация, что в ночь на 22 сентября курсант Пограничной академии КНБ спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык в Алматы. В

В соцсетях появилась информация, что в ночь на 22 сентября курсант Пограничной академии КНБ спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык в Алматы. Вместе тем сообщается, что курсант является уроженцем ЗКО. Ему 19 лет. Он вышел в увольнение 21 сентября, но в часть так и не вернулся.

По данным полиции, в связи с трагедией возбуждено уголовное дело.