Летающие дворцы миллиардеров: самые дорогие частные самолёты в мире

Богатейшие люди мира приобретают воздушные суда стоимостью в десятки и сотни миллионов долларов, превращая их в роскошные апартаменты с отдельными спальнями, гостиными, столовыми, кабинетами и даже помещениями для отдыха

Некоторые из этих самолётов изначально создавались для коммерческих авиаперевозок, однако впоследствии их полностью переоборудовали под нужды одного владельца. В результате обычный пассажирский лайнер превращается в персональный воздушный дворец. Рассказываем о самых дорогих частных самолётах, связанных с миллиардерами и представителями королевских семей, а также о том, сколько стоит их содержание, передает МойГород.

1. Boeing 747-400 принца Аль-Валида бин Талала

Одним из самых известных примеров роскошного частного самолёта считается Boeing 747-400, связанный с саудовским принцем и миллиардером Аль-Валидом бин Талалом. Воздушное судно ранее использовалось китайской авиакомпанией Air China, а после приобретения прошло масштабную реконструкцию.

По оценкам некоторых профильных изданий, общая стоимость самолёта после переоборудования могла достигнуть 500 миллионов долларов. Внутреннее пространство было приспособлено для частных поездок и включало несколько гостиных, спальни, столовые, конференц-залы и отдельные помещения для молитвы. В салоне также предусматривалось место для музыкального инструмента — рояля.

Самолёт сохранил характерную для Boeing 747 двухпалубную конструкцию, что позволило организовать несколько отдельных функциональных зон. Благодаря этому воздушное судно больше напоминает частную резиденцию, чем привычный пассажирский лайнер.

При этом оценка в 500 миллионов долларов не является официальной стоимостью сделки: речь идёт о приблизительной оценке, учитывающей приобретение и дорогостоящую реконструкцию.

2. Boeing 747-8 VIP миллиардера Джозефа Лау

Ещё один пример частного воздушного дворца — Boeing 747-8 VIP, связанный с гонконгским миллиардером и предпринимателем Джозефом Лау. Это одна из крупнейших моделей пассажирских самолётов, когда-либо переоборудованных для частного использования.

В коммерческой конфигурации Boeing 747-8 способен перевозить сотни пассажиров. Однако в частной версии пространство организовано совершенно иначе. Вместо рядов кресел здесь предусмотрены просторные зоны отдыха, переговорные помещения, спальни, столовая и бар.

По опубликованным оценкам, стоимость такого самолёта с индивидуальной отделкой составляет около 367 миллионов долларов. Его интерьер занимает несколько уровней, соединённых лестницей. Внутри предусмотрены отдельные помещения для приёма гостей и деловых встреч.

Большие размеры лайнера позволяют разместить практически всё необходимое для длительных международных поездок. При этом его эксплуатация требует специальной инфраструктуры: подходящих аэропортов, технического обслуживания и большого экипажа.

3. Boeing 747 султана Брунея

Султан Брунея Хассанал Болкиах также известен своей коллекцией дорогостоящих воздушных судов. Одним из самых обсуждаемых самолётов, связанных с его именем, является Boeing 747 в VIP-комплектации.

По сообщениям зарубежных изданий, стоимость воздушного судна вместе с индивидуальной отделкой и оборудованием оценивается в сотни миллионов долларов. В публикациях встречаются оценки примерно в 220 миллионов долларов за более раннюю версию самолёта и значительно более высокие суммы для других комплектаций и проектов.

В интерьере использованы дорогие материалы, включая элементы с золотым покрытием и изделия из хрусталя. Пространство оборудовано для длительных перелётов и приёма гостей. Самолёт также располагает несколькими зонами отдыха и помещениями для частных встреч.

Борт султана — лишь часть масштабной авиационной коллекции королевской семьи. Однако точные сведения о составе флота, стоимости отдельных самолётов и их нынешнем техническом состоянии в открытом доступе ограничены.

4. Airbus A340-300 Алишера Усманова

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов был связан с одним из самых известных частных широкофюзеляжных самолётов — Airbus A340-300, получившим название Bourkhan. Оно посвящено отцу бизнесмена.

Воздушное судно приобрело известность благодаря необычной окраске и масштабному переоборудованию. По оценкам зарубежных изданий, стоимость самолёта с индивидуальной отделкой могла составить около 400 миллионов долларов.

Внутри предусмотрены просторные гостиные, столовая, спальни, отдельные помещения для отдыха и деловых встреч. При реконструкции особое внимание уделили комфорту во время продолжительных перелётов.

Airbus A340 относится к широкофюзеляжным четырёхдвигательным самолётам, которые изначально создавались для дальнемагистральных маршрутов. Большая площадь салона позволила организовать несколько самостоятельных зон, практически не уступающих по удобству помещениям в частном доме.

При этом нынешний статус воздушного судна и возможности его эксплуатации ограничены санкционными и другими правовыми обстоятельствами. Поэтому оценку в 400 миллионов долларов следует рассматривать как опубликованную ранее приблизительную стоимость проекта, а не как подтверждённую текущую рыночную цену.

5. Gulfstream G700 Джеффа Безоса

В отличие от владельцев огромных переоборудованных авиалайнеров, основатель Amazon Джефф Безос предпочитает бизнес-джеты, созданные специально для частных перелётов. Среди самолётов, связанных с ним, — Gulfstream G700.

Стоимость нового Gulfstream G700 в хорошо оснащённой комплектации оценивается примерно в 85 миллионов долларов. Это один из наиболее современных дальнемагистральных бизнес-джетов, способный преодолевать расстояния до 14 тысяч километров без промежуточной посадки при подходящих условиях загрузки и маршрута.

Салон можно разделить на несколько функциональных зон: гостиную, рабочее пространство, столовую и отдельную спальню. В зависимости от конфигурации самолёт способен разместить до 19 пассажиров. Панорамные окна обеспечивают естественное освещение, а система регулирования давления и микроклимата рассчитана на повышение комфорта во время длительных перелётов.

Gulfstream G700 позволяет путешествовать между континентами без необходимости делать остановки для дозаправки на многих популярных маршрутах. Для предпринимателей, которые регулярно перемещаются между деловыми центрами разных стран, такая возможность особенно важна.

6. Gulfstream G650ER Илона Маска

Илон Маск также пользуется частной авиацией. С его именем связывают Gulfstream G650ER — один из наиболее известных дальнемагистральных бизнес-джетов.

Ориентировочная стоимость такого самолёта составляет от 45 до 62 миллионов долларов в зависимости от года выпуска, состояния и комплектации. Он способен преодолевать расстояния примерно до 13 900 километров и развивать скорость, близкую к 0,925 Маха.

Салон Gulfstream G650ER рассчитан на длительные перелёты. Внутри можно разместить несколько зон отдыха, рабочее пространство, обеденную зону и спальные места. В отделке используются кожа, натуральные материалы и индивидуальные элементы интерьера.

Самолёт рассчитан на перевозку до 19 пассажиров в зависимости от конфигурации. При этом его главные преимущества — не только роскошный салон, но и дальность полёта, скорость и возможность выполнять беспосадочные перелёты между крупными городами мира.

В публикациях также упоминаются другие воздушные суда, связанные с компаниями Маска и его деловой деятельностью. Однако регистрация самолёта на юридическое лицо сама по себе не означает, что бизнесмен лично является его владельцем или находится на борту каждого рейса.

7. Bombardier Global Express XRS Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду владеет частным самолётом Bombardier Global Express XRS, который считается одним из наиболее комфортабельных бизнес-джетов для дальних перелётов. По сообщениям зарубежных СМИ, спортсмен приобрёл его после продажи предыдущего самолёта Gulfstream G200.

Стоимость Bombardier Global Express XRS оценивается примерно в 25 миллионов долларов, хотя цена конкретного воздушного судна зависит от года выпуска, технического состояния и индивидуальной комплектации.

Самолёт способен преодолевать расстояния около 11 тысяч километров без промежуточной посадки. В салоне предусмотрено пространство для нескольких функциональных зон: гостиной, обеденной зоны и спальных мест. Одновременно на борту могут разместиться до 19 пассажиров в зависимости от конфигурации.

Роналду использует частную авиацию для поездок между странами, где проходят матчи, тренировки и другие мероприятия. Самолёт также привлекает внимание благодаря индивидуальному оформлению: на его корпусе размещены элементы, связанные с брендом футболиста CR7.

Сколько стоит содержание частного самолёта?

Покупка частного самолёта — лишь первая часть расходов. Его содержание может обходиться владельцу в миллионы долларов ежегодно. Чем больше воздушное судно и сложнее его оборудование, тем выше затраты на обслуживание.

В первую очередь значительную часть бюджета занимает топливо. Расходы зависят от модели самолёта, продолжительности полётов, маршрутов, загрузки и стоимости авиационного топлива.

Кроме того, владельцу необходимо оплачивать работу пилотов, бортпроводников, инженеров и другого персонала. Для крупных воздушных судов может потребоваться расширенный экипаж и отдельная команда технических специалистов.

К регулярным расходам также относятся:

техническое обслуживание двигателей и других систем;

плановые проверки и ремонт;

страхование воздушного судна;

аренда ангара и стоянки;

аэропортовые сборы и навигационные услуги;

питание, уборка и обслуживание салона;

обновление оборудования и интерьера.

Для крупных бизнес-джетов годовые расходы на эксплуатацию могут достигать нескольких миллионов долларов. Содержание частного авиалайнера, переоборудованного из пассажирского самолёта, обходится ещё дороже: у него больше двигателей, выше расход топлива и сложнее техническое обслуживание.

Таким образом, стоимость самого самолёта — далеко не единственная статья расходов. Владение воздушным судном такого класса предполагает постоянные многомиллионные затраты, а для самых крупных VIP-лайнеров речь может идти о суммах, сопоставимых со стоимостью недвижимости класса люкс.