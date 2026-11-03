Летучая мышь залетела женщине в рот и оставила ее с долгом почти в 10 млн тенге

В США летучая мышь залетела женщине в рот во время отпуска. После профилактики бешенства американке выставили счет почти на 10 млн тенге.

В США необычный случай во время отпуска обернулся для 33-летней женщины серьезными финансовыми проблемами. Летучая мышь случайно попала ей в рот, после чего американке пришлось пройти курс профилактики бешенства. Медицинские счета составили почти 21 тысячу долларов, сообщает МойГород со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошел в августе 2024 года в национальной зоне отдыха Глен-Каньон в американском штате Аризона. Жительница Массачусетса Эрика Кан отправилась туда вместе с отцом, чтобы отдохнуть и сфотографировать ночное небо.

Во время съемки летучая мышь неожиданно подлетела к женщине и оказалась между ее лицом и фотоаппаратом. Испугавшись, Эрика закричала, и животное частично попало ей в открытый рот.

Контакт продолжался всего несколько секунд, однако его последствия оказались гораздо серьезнее, чем предполагала туристка.

Женщине пришлось делать прививки от бешенства

По словам Эрики, она не заметила укуса и первоначально не придала происшествию большого значения.

Однако ее отец, работающий врачом, настоял на обращении за медицинской помощью. Он объяснил, что контакт со слюной летучей мыши может представлять опасность даже при отсутствии видимых повреждений.

Женщина решила не рисковать здоровьем и начала курс профилактики бешенства.

В течение следующих двух недель ей пришлось обращаться в медицинские учреждения в Аризоне, Колорадо и Массачусетсе.

Эрика получила необходимые прививки и иммуноглобулин для профилактики опасного заболевания.

Лечение обошлось почти в 21 тысячу долларов

Главной проблемой для американки стала стоимость медицинской помощи.

Незадолго до поездки Эрика потеряла работу биомедицинского инженера и временно отказалась от медицинской страховки, рассчитывая сократить расходы.

После происшествия она приобрела новый страховой полис, однако выяснилось, что в нем предусмотрен 30-дневный период ожидания. Поэтому страховая компания отказалась оплачивать уже полученное лечение.

В результате общая сумма медицинских счетов составила 20 749 долларов.

Большая часть расходов пришлась на первое медицинское учреждение, куда женщина обратилась после контакта с летучей мышью.

Из-за долга пришлось отказаться от отпуска

Позже Эрике удалось снова устроиться на работу и оформить медицинскую страховку.

Однако финансовые последствия происшествия продолжают сказываться на ее жизни.

Женщина договорилась о рассрочке некоторых платежей и пытается оспорить оставшиеся счета.

Из-за расходов на лечение ей пришлось пересмотреть семейный бюджет, отказаться от планов на очередной отпуск и отложить установку кондиционера.

По словам американки, этот случай заставил ее иначе взглянуть на необходимость медицинского страхования.

Чем опасен контакт с летучими мышами?

Летучие мыши могут быть переносчиками вируса бешенства. Заражение возможно не только через укусы, но и при попадании инфицированной слюны на слизистые оболочки или поврежденную кожу.

Бешенство поражает центральную нервную систему и после появления клинических симптомов практически всегда заканчивается смертью.

Поэтому при потенциально опасном контакте с диким животным необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Врачи оценивают риск заражения и при необходимости назначают профилактическую вакцинацию.

История Эрики Кан показывает, что даже кратковременное столкновение с диким животным может потребовать серьезного медицинского вмешательства.

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