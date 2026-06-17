Эксперты проанализировали характеры разных знаков зодиака и назвали пять из них, для которых личная свобода и честность в отношениях оказываются важнее официального статуса брака.

Далеко не все готовы годами сохранять остывшие чувства ради сохранения семьи. Эксперты Ladymail выделили пять знаков зодиака, особенности характера которых чаще всего приводят к расторжению брака.

Близнецы подают на развод из-за банальной скуки. Им жизненно необходимы новые эмоции, флирт и постоянное движение. Если семейная жизнь превращается в рутину, а партнёр не готов разделять их активность, Близнецы уходят, чтобы вернуть себе лёгкость.

Овны разрушают союзы из-за своего импульсивного максимализма. Они не умеют долго терпеть бытовые проблемы и не склонны к компромиссам. Любая крупная ссора становится для них поводом не для долгого разговора, а для немедленного и окончательного разрыва.

Стрельцы превыше всего ставят личные границы. Они способны на сильные чувства, но панически боятся ограничений и контроля со стороны супруга. Как только Стрелец начинает чувствовать себя в ловушке, он выбирает свободу.

Водолеи даже в браке умудряются сохранять позицию одиночки. Классическая модель семьи, требующая тотального растворения друг в друге, им не подходит. Развод для Водолея - это не трагедия, а способ восстановить контроль над собственной жизнью.

Скорпионы не признают полутонов и не прощают фальши. Они могут быть максимально преданными, но при малейшем намёке на предательство или эмоциональное охлаждение сжигают мосты. Скорпионы уходят раз и навсегда, без повторных шансов и объяснений.

Стоит помнить, что подобные прогнозы не гарантируют расставания именно в вашей паре. Настоящая крепость союза зависит не от созвездия, а от взаимного уважения и умения партнёров слушать друг друга.