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Социум

Лошадь из септика вызволили Актюбинские спасатели (фото)

Животное упало в септик поздно вечером 14 октября в поселке Акжар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Это произошло поздно вечером в поселке Акжар-2, который относится к городу. Лошадь упала в септик. На место вызвали спасателей. Они смогли ее вызволить, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Актюбинской области. На место вызова выехали 6 сотрудников на двух машинах. Силами спасателей лошадь вытащили из ямы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
gorod
Лошадь из септика вызволили Актюбинские спасатели (фото)
Животное упало в септик поздно вечером 14 октября в поселке Акжар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Это произошло поздно вечером в поселке Акжар-2, который относится к городу. Лошадь упала в септик. На место вызвали спасателей. Они смогли ее вызволить, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Актюбинской области. На место вызова выехали 6 сотрудников на двух машинах. Силами спасателей лошадь вытащили из ямы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
лошадь септик

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