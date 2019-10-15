Лошадь из септика вызволили Актюбинские спасатели (фото)

Животное упало в септик поздно вечером 14 октября в поселке Акжар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Это произошло поздно вечером в поселке Акжар-2, который относится к городу. Лошадь упала в септик. На место вызвали спасателей. Они смогли ее вызволить, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Актюбинской области. На место вызова выехали 6 сотрудников на двух машинах. Силами спасателей лошадь вытащили из ямы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ