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Социум

Лучших теннисистов среди детей выбрали в Уральске

Сегодня, 30 мая, прошел завершающий этап теннисного турнира «Красный мяч». Напомним, что это первый теннисный турнир среди детей 9-10 лет, который проходил в городском теннисном центре. Во втором этапе турнира приняли участие 16 спортсменов - 8 мальчиков и 8 девочек. - Это первый турнир, и он прошел довольно успешно. И если судить по пятибальной системе, то я бы оценила игру на 3,5 балла, это неплохой результат, учитывая, что дети тренировались меньше 3 месяцев, - говорит судья, тренер теннисного центра Галина БОРОДИНА. – Были свои нюансы и недочеты, это естественно, все это мы учтем и, думаю,
Marat
Лучших теннисистов среди детей выбрали в Уральске
Сегодня, 30 мая, прошел завершающий этап теннисного турнира «Красный мяч».
IMG_2965
IMG_2965
 Напомним, что это первый теннисный турнир среди детей 9-10 лет, который проходил в городском теннисном центре. Во втором этапе турнира приняли участие 16 спортсменов - 8 мальчиков и 8 девочек. - Это первый турнир, и он прошел довольно успешно. И если судить по пятибальной системе, то я бы оценила игру на 3,5 балла, это неплохой результат, учитывая, что дети тренировались меньше 3 месяцев, - говорит судья, тренер теннисного центра Галина БОРОДИНА. – Были свои нюансы и недочеты, это естественно, все это мы учтем и, думаю, что в дальнейшем все это выровняется и скоординируется. Игра будет более качественной. После подведения итогов были выбраны 6 юных спортсменов с лучшими показателями, которым вручили медали, кубки и почетные грамоты. По итогам турнира первое место среди мальчиков занял Дарын МАКСУТОВ, среди девочек - Даяна ШАЙМАРДАН.
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Дети соревнования Теннис

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