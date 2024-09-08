По данным аналитического сайта EnergyProm.kz, половина объёма выпуска макаронных изделий совокупно пришлась лишь на три региона — Шымкент (15,4 тысяч тонн), Северо-Казахстанскую (14,6 тысяч тонн) и Западно-Казахстанскую (11,6 тысяч тонн) области. Значительные объёмы также были зафиксированы в Костанайской области и Астане: 9,8 тысяч и 9,2 тысяч тонн соответственно.

Казахстанские компании за январь–июнь 2024 года обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 78%, против 82,1% годом ранее. Объём производства сократился на 8,3%, до 70,2 тысяч тонн, в то время как импорт вырос сразу на 18,9%, до 19,8 тысяч тонн.

Объём экспорта и реэкспорта макаронных изделий за год уменьшился на 16,3%, составив за шесть месяцев текущего года 21,2 тысяч тонн. Реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 1,3%, до 68,8 тысяч тонн.

Между тем цены на макаронные изделия по итогам августа текущего года поднялись на 0,1% за месяц и на 4,6% за год. Для сравнения: годом ранее наблюдался рост цен на 17,3%, а в августе 2022 года — сразу на 35,7%. Удорожание макаронных изделий за год наблюдалось в 16 из 20 регионов Казахстана. Самый заметный рост цен был отмечен в Улытауской области. Следом идут Восточно-Казахстанская и Абайская области, а также Астана. Подешевели макаронные изделия с учётом уровня инфляции в четырёх регионах — в Западно-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях, а также в Шымкенте.

Заметнее всего за год подорожала лапша: сразу на 12%. Вермишель и рожки выросли в цене на 3,6% и на 3,2% соответственно, а спагетти — на 2,6%.

В июле текущего года в среднем по РК рожки продавались по 587 тенге за кг, вермишель — по 617 тенге, лапша — по 1,4 тысяч тенге. Для сравнения: пять лет назад стоимость килограмма рожек составляла 273,5 тенге, вермишели — 277,6 тенге, а лапши — 614,9 тенге.