Мать и двое детей сгорели на заправке в Актобе: Владельцу АГЗС вынесли приговор

Этот трагический случай произошёл на автогазозаправочной станции в Актобе в июне 2026 года. При заправке бытового газового баллона, который находился в багажнике "Хонды", произошёл пожар и взрыв. В машине погибли 45-летняя женщина и две ее дочери 10 и 6 лет. Супруг женщины и отец девочек в это время находился на улице. Там же был и его брат, водитель "Хонды" - 54-летний мужчина получил сильные ожоги. Тела погибших обнаружили после тушения пожара.



После случившегося полиция сразу же возбудила уголовное дело по ст. 281 УК РК ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах"). Владельца АГЗС водворили в ИВС.

7 сентября он предстал перед судом, а 16 октября в суде №2 города Актобе по этому делу огласили приговор.



Потерпевший, у которого на заправке погибли супруга и двое детей, рассказал в суде, что в тот вечер они на машине брата выехали в город за покупками и заодно решили заправить газовый баллон для летней кухни. Оператор согласился залить в него газ, не вынимая баллон из багажника. Объем емкости - 30 литров, обычно на заправках в нее заливали 29 литров газа. В этот раз при заправке табло показывало гораздо больше. Когда дошло до 42 литров, мужчина стал кричать работнику, чтобы тот остановил заправку, но молодой парнишка не мог найти кнопку "Стоп". В доли секунды произошёл взрыв.

- Супруга с детьми до этого выходили в туалет. Я думал, их нет в машине. Что они остались в салоне, брат сказал потом. Мне очень тяжело, но я смирился. Много думал, советовался с родными супруги и согласился на медиативное соглашение с подсудимым. Я простил его, - говорил в суде потерпевший.

В ходе прений прокурор запросил для владельца заправки 4 года лишения свободы. Сам подсудимый просил по возможности смягчить наказание, учесть составленное с потерпевшей стороной медиативное соглашение и то, что родные погибших его простили.

- Я благодарен им за это. Ещё раз прошу у всех прощения, - сказал подсудимый и попросил суд учесть, что он полностью возместил потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб.

Также он рассказал, что в тот день на заправке работал временный оператор - вечером его подменил младший брат, студент. Сам владелец, по его словам, постоянно проводит инструктаж с сотрудниками и разъясняет требования безопасности.

Кроме того, подсудимый обратил внимание на то, что вопрос заправки бытовых газовых баллонов много лет остаётся нерешённым. На АГЗС заправлять их запрещено, а больше негде, поэтому люди всё равно приходят на заправки и уговаривают операторов. Чаще всего такие баллоны используют при проведении садака и поминальных обедов.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.