Три человека погибли заживо в горящей машине в Актобе. Полиция сообщила подробности

В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что по факту возгорания транспортного средства на автомобильной газозаправочной станции возбуждено уголовное дело.

В результате происшествия погибли трое: женщина и двое несовершеннолетних детей. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 281 УК РК («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»). Владелец АГЗС задержан и водворен в ИВС. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.

Напомним, автомашина “Хонда” загорелась на заправке в Актобе ночью 19 июня. На место оперативно прибыли пожарные, спасатели ОСО и специалисты Центра медицины катастроф. Пожар ликвидировали через 8 минут, в 23:03. В салоне сгоревшей машины были обнаружены тела трех человек, двое из которых несовершеннолетние дети. Как выяснилось, все они жители пригородного поселка Сазды. Одного пострадавшего доставили в больницу, у него ожоги верхней части тела, мужчине 54 года, он в сознании, получает лечение.