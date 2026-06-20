В Актобе на заправке загорелась машина

В ней погибли три человека.

Жуткое видео с места пожара опубликовали в соцсети. На кадрах видно горящую машину, слышны крики, похожие на стоны, очевидцы говорят, что в салоне сгорел человек.

По данным ДЧС Актюбинской области, происшествие случилось 19 июня ночью. Сообщение о возгорании автомашины на АГЗС на улице Бокенбай батыра на пульт 112 поступило в 22:55. В 23:03 возгорание полностью ликвидировали. В ходе работ в салоне машины были обнаружены тела трех человек, двое были несовершеннолетними. Одного человека госпитализировали в больницу.

В управлении здравоохранения сообщили, что 54-летний мужчина в сознании, дышит самостоятельно, получает лечение.

Айман КАРИМ