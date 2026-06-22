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Происшествия

Сгоревшими заживо на АГЗС Актобе оказались мать и двое её детей

Детям было 10 и 6 лет.
Арайлым Усербаева
Сгоревшими заживо на АГЗС Актобе оказались мать и двое её детей
Стоп-кадр из видео

Автомашина “Хонда” загорелась на заправке в Актобе ночью 19 июня. На место оперативно прибыли пожарные. В салоне сгоревшей машины были обнаружены тела трех человек, двое из которых - несовершеннолетние дети. Как выяснилось, все они - жители пригородного поселка Сазды. Одного пострадавшего доставили в больницу: у него ожоги верхней части тела, мужчине 54 года, он в сознании, получает лечение.

Как выяснилось, погибшими оказались мать и двое её детей. Им было 10 и 6 лет. 

В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РК "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах". Владелец АГЗС задержан и водворен в ИВС. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Пожар АГЗС

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