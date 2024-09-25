Члены Народного штаба за строительство АЭС во главе со Спикером Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым встретились с сельхозпроизводителями, преподавателями, коллективами ряда предприятий сферы коммунальных услуг области Абай. О том, какие экологические и экономические проблемы удастся решить в результате строительства АЭС депутаты, эксперты и активисты обсудили с жителями региона в рамках информационной работы по предстоящему референдуму, передает пресс-служба Сената Парламента РК.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сегодня весь мир сталкивается с вызовами изменения климата, погода меняется, а состояние окружающей среды ухудшается. В качестве примера последствий изменения климата он привел паводки, с которыми столкнулся Казахстан в этом году. Было подчеркнуто, что в этих условиях становится очевидной необходимость поиска эффективных решений для снижения экологического вреда с одной стороны, но и без ущерба для энергетики – с другой.

Как оказалось, со всеми этими проблемами не понаслышке знакомы участники встреч: аграрии и сельхозтоваропроизводители, собравшиеся на базе ТОО «Агрофирма Приречное», бизнесмены и предприниматели ТОО «Эйкос», а также работники коммунальных предприятий. Они высказались за необходимость решения экологических проблем и вопроса энергодефицита, сложившегося в стране.

– Как обозначил в своём Послании Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, 6 октября в Казахстане пройдёт республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. Сегодня весь мир сталкивается с вызовами изменения климата. Мы ежедневно наблюдаем, как меняется погода и ухудшается состояние окружающей среды. Яркий пример последствий изменения климата – небывалые паводки, с которыми столкнулся Казахстан в этом году. В этих условиях становится очевидной необходимость поиска эффективных решений по снижению экологического вреда без ущерба для энергетики, – сказал Спикер Сената, обращаясь к жителям области.

Кроме того, в ходе встреч было отмечено, что решение вопроса экологической безопасности требует комплексного подхода и вовлеченности всех заинтересованных сторон, поскольку тесно связано со всеми сферами жизни. Особое внимание при этом уделяется наукоориентированному подходу и изучению современной мировой практики. В частности, речь шла о необходимости изучения новейших технологий и внедрении инновационных технологий в производство. В свою очередь солидарность с данной позицией выразили представители сферы образования, встреча с которыми состоялась в педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова.