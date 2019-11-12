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Бизнес-новости

Мебель от «Дятьково» - европейский уровень дизайна и качества!

Обновленная студия современной кухонной и корпусной мебели «Дятьково» приглашает жителей нашей области приобрести прочную, универсальную и стильную мебель для дома. Дятьково – это: • корпусная мебель европейского качества, разработанная международной командой дизайнеров (Германия, Италия, Россия) и изготовленная на собственном производстве полного цикла, оснащенном самым современным оборудованием; • бесплатная доставка и сборка мебели в строго установленные сроки; • твердая уверенность в качестве и надежности мебели, которая подтверждена расширенной гарантией 5 лет. Студия «Дятьково» предлагае
gorod
Мебель от «Дятьково» - европейский уровень дизайна и качества!
Обновленная студия современной кухонной и корпусной мебели «Дятьково» приглашает жителей нашей области приобрести прочную, универсальную и стильную мебель для дома.
Дятьково – это: • корпусная мебель европейского качества, разработанная международной командой дизайнеров (Германия, Италия, Россия) и изготовленная на собственном производстве полного цикла, оснащенном самым современным оборудованием; • бесплатная доставка и сборка мебели в строго установленные сроки; • твердая уверенность в качестве и надежности мебели, которая подтверждена расширенной гарантией 5 лет.
Студия «Дятьково» предлагает огромный выбор идей и готовых решений для гостиных, спален, молодежных комнат, прихожих и кухонь. Они помогут каждому выразить в интерьере свой неповторимый стиль и характер.
Модульная мебель универсальна, с ней проще рационально использовать пространство. Разрабатывая размерный ряд коллекций, мы позаботились о том, чтобы они подходили для помещений любой площади и конфигурации. Кроме того, при желании вы всегда можете дополнить интерьер новыми элементами.
Бесплатный дизайн – проект по вашим индивидуальным размерам и пожеланиям!
Пусть ваш дом всегда остается самым уютным местом на Земле! Ждем вас по адресу: ТРЦ Asia Mall, мкрн Женис, 3. Контактный тел.: 248 848; 8 701 806 80 85. Instagram: @dmi_dyatkovo_uralsk @kuhni_dyatkovo_uralsk Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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