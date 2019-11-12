Мебель от «Дятьково» - европейский уровень дизайна и качества!

Обновленная студия современной кухонной и корпусной мебели «Дятьково» приглашает жителей нашей области приобрести прочную, универсальную и стильную мебель для дома. Дятьково – это: • корпусная мебель европейского качества, разработанная международной командой дизайнеров (Германия, Италия, Россия) и изготовленная на собственном производстве полного цикла, оснащенном самым современным оборудованием; • бесплатная доставка и сборка мебели в строго установленные сроки; • твердая уверенность в качестве и надежности мебели, которая подтверждена расширенной гарантией 5 лет. Студия «Дятьково» предлагае