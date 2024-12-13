Мечеть и стадион построят на месте бывшей резиденции Назарбаева в Актау

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай рассказал о планах по использованию территории, где ранее располагалась резиденция Нурсултана Назарбаева.

На встрече с местными жителями он сообщил, что участок в микрорайоне «Самал» находится на государственном балансе. После завершения государственной экспертизы, результаты которой ожидаются в марте 2025 года, на участке земли площадью 225 га будут построены стадион на 10 тысяч мест, мечеть, детские площадки, а также морской вокзал и объекты для бизнеса.

- Территория уже включена в генеральный план города, идут этапы согласования и подготовки к государственной экспертизе. Земельный участок, расположенный в микрорайоне «Самал», летом 2023 года был возвращен в собственность государства. Ранее оценочная стоимость территории составляла около 1 млрд тенге, - отметил аким.

Ранее в управлении земельных отношений акимата Мангистауской области сообщили, что земельный участок был передан в собственность АО «Мангистаумунайгаз» в 2002-2004 годах, а затем в тот же период продан ТОО «Oil Real Estate».

После более чем 20 лет судебных разбирательств было установлено, что сделка по продаже участка была осуществлена с нарушением закона. Владелец земли попытался оспорить решение суда первой инстанции, подав апелляцию. Однако, требование департамента о возврате земельного участка в собственность государства было удовлетворено судом первой инстанции. Апелляция, поданная ответчиком, оставлена без удовлетворения решением Мангистауского областного суда.

Напомним, 12 декабря аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай после встречи с жителями Актау, до 3:00 часов ночи принимал граждан по личным вопросам. Прием начался с обращений людей с ограниченными возможностями. Помимо необходимости создания в городе подходящей среды для людей с ограниченными возможностями, они рассказали о своих личных вопросах.

На прием пришли жители, у которых были проблемы с содержанием общедомового имущества - крышами и подвалами, подъездами и дворами.