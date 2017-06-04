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Социум

Мемлекеттік рәміздер күні атап өтілді

Биыл еліміздің мемлекеттік рәміздерінің қабылданғанына 25 жыл. Мерейлі датаға орай облыста кең ауқымды шаралар ұйымдастырылды. Оған жастар, спортшылар, ардагерлер бір кісідей қатысып, мерейлі мерекенің мән маңызын жауапкершілікпен сезінді. «Менің туым» эстафетасы мерекенің бастауы болды. Байкерлер көк байрақты «Орал» жазуынан «Динамо» стансасына дейін алып жүрсе, ескекшілер оны орталық саябаққа жеткізіп, Ерболат Байбатыров бастаған спортшыларға табыс етті. Кейін эстафетаны велошабандоздар жалғастырды. Олар, желбіреген жалаумен бүкіл қаланы кесіп өтіп, жаңа алаңда туды тұғырға бекітті. Осы жерд
Marat
Мемлекеттік рәміздер күні атап өтілді
Биыл еліміздің мемлекеттік рәміздерінің қабылданғанына 25 жыл.
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Мерейлі датаға орай облыста кең ауқымды шаралар ұйымдастырылды. Оған жастар, спортшылар, ардагерлер бір кісідей қатысып, мерейлі мерекенің мән маңызын жауапкершілікпен сезінді. «Менің туым» эстафетасы мерекенің бастауы болды. Байкерлер көк байрақты «Орал» жазуынан «Динамо» стансасына дейін алып жүрсе, ескекшілер оны орталық саябаққа жеткізіп, Ерболат Байбатыров бастаған  спортшыларға табыс етті. Кейін эстафетаны велошабандоздар жалғастырды. Олар, желбіреген жалаумен бүкіл қаланы кесіп өтіп, жаңа алаңда туды тұғырға бекітті. Осы жерде жастардың қатысуымен, үлкен флешмоб ұйымдастырылды. - Мақсатымыз – қала тұрғындарына мемлекеттік рәміздердің маңыздылығын түсіндіру. Қала көшелерімен жалып жүріп өткен көк туымыз әрқашан биіктерде желбірей берсін! – дейді жас көшбасшы Әділгерей ЗҰЛХАРОВ. Қадыр Мырза Әлі орталығының амфитеатрында өткен салтанатты жиын 4 маусымдағы шаралардың шымылдығын түрді. Жиналған жұртшылықты қала басшысы құттықтап, мерекенің маңыздылығын атап өтті. Мемлекеттік ту, елтаңба мен әнұран, міне, ширек ғасыр болды тәуелсіздік мұраттарына қызмет етуде. - Қаланың ортасында жаңа алаңда биіктігі 60 метр болатын көк туымыздың тұғыры орнатылады. Қазір оның құрылысы басталды. Біз осы мемлекеттік рәміздер арқылы жас ұрпақты қазақстандық патриотизмге тәрбиелейтініміз сөзсіз, - деді салтанатты шарада Орал қаласының әкімі Нариман ТӨРЕҒАЛИЕВ. Рәміздер күнінде сан салада жетістікке жеткен, өз ісінің үздіктерін ұлықтау игі дәстүрге айналған. Салтанатты жиында Сан Ремо қаласында бас жүлдені жеңіп алған жас әнші Максим Ержанға, «Жыл оқушысы» атанған қалалық №38 орта мектебінің түлегі Жанна Ерғалиқызына, Жастар ойынының жүлдегері Гауһар Ермағамбетоваға құрмет көрсетіліп, алғыс хаттар табыс етілді. Сондай-ақ тонаушылардан қала тұрғынын құтқарған әскери қызметкер, 5517 әскери бөлімінің сарбазы Қуаныш Сайлауов пен екі жеткіншекті судан құтқарған Бөрлі ауданындағы учаскелік инспектор Нұрбек Сәрсенғалиев те лайықты марапатын алды. Екеуі де өмірлеріне қатер төнсе де, қызметтік борышын адал атқара білді. Орталық мәдениет және демалыс саябағында жастардың бастамасымен тағылымдық флешмоб ұйымдастырылды. Шолу доңғалағының әр кабинасына ту ілініп, алыстан менмұндалап тұрды. Бұл күн өзге де мерекелік шараларға толы болды. Сондай-ақ рәміздер туралы сұрақ-жауап өткізіліп, дұрыс жауап бергендер сыйлықтарға ие болды. Осылайша ұлтық рухтың айбынын асқақтатып, ел үшін жауапкершілкті сезіндіретін рәміздер күні тағылымды шаралармен айшықталды. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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