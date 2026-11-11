Место на Земле, где молнии сверкают до 28 раз в минуту без остановки

В Венесуэле существует место, где ночное небо регулярно озаряется десятками и сотнями вспышек молний. Это необычное природное явление известно как молнии Кататумбо. Оно наблюдается в районе озера Маракайбо, где грозы возникают с удивительной регулярностью, иногда продолжаясь до девяти часов подряд. Из-за постоянных вспышек местность получила неофициальное название «маяк Маракайбо».

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), грозовая активность в этом районе наблюдается в среднем около 160 ночей в году. Другие спутниковые исследования фиксируют грозы примерно 297 дней в году, учитывая более широкую территорию и разные периоды наблюдений, передает МойГород.

Молнии, которые освещают небо на протяжении нескольких часов

Феномен Кататумбо получил название от одноименной реки, впадающей в озеро Маракайбо на северо-западе Венесуэлы. Именно в этой местности формируются особенно интенсивные грозовые системы.

В отличие от обычных гроз, которые могут возникать в разных местах и быстро перемещаться, молнии Кататумбо часто появляются в одном и том же районе. Особенно активно они наблюдаются после наступления темноты. По данным NOAA, грозы могут начинаться вскоре после заката и продолжаться до девяти часов.

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В некоторые периоды интенсивность достигает десятков вспышек в минуту. Согласно исследованиям, средняя частота молний в отдельных очагах активности может составлять около 28 вспышек в минуту. При этом большая часть электрических разрядов происходит внутри облаков, поэтому наблюдатели видят яркие вспышки, но не всегда могут услышать гром.

Молнии Кататумбо ночью. Фото: Википедия

Почему молнии возникают именно над этим озером

Ученые связывают необычную активность с географическим положением озера Маракайбо и особенностями местного климата.

Водоем окружен горными хребтами Анд и другими возвышенностями, которые влияют на движение воздушных масс. Теплый и влажный воздух поднимается с поверхности озера, а более прохладные потоки спускаются с гор. При встрече воздушных масс формируются мощные восходящие потоки, способствующие образованию грозовых облаков.

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Дополнительную роль играет высокая температура воды, которая обеспечивает атмосферу влагой и теплом. Сочетание рельефа, ветров и влажности создает условия для регулярного развития гроз практически в одном районе.

Исследователи также отмечают сезонные изменения интенсивности явления. Особенно высокая активность наблюдается в определенные месяцы года, а в январе и феврале количество молний заметно сокращается.

Почему молнии называют природным маяком

Фото: Canva

Постоянные вспышки над озером издавна привлекали внимание местных жителей и моряков. Благодаря регулярности явления молнии Кататумбо служили своеобразным ориентиром для судов, проходивших через этот район Карибского бассейна.

Еще несколько столетий назад путешественники использовали яркое ночное свечение для навигации. Именно поэтому природный феномен получил название «маяк Маракайбо».

Сегодня молнии Кататумбо считаются одной из наиболее известных природных достопримечательностей Венесуэлы. Туристы приезжают в регион, чтобы наблюдать за грозами с воды и фотографировать необычные вспышки над озером.

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В 2015 году регион озера Маракайбо был отмечен в Книге рекордов Гиннесса за наибольшую концентрацию молний. При этом ученые продолжают изучать атмосферные процессы, благодаря которым грозовая активность сохраняется в этой местности на протяжении многих лет.

Молнии Кататумбо остаются одним из самых впечатляющих примеров того, как особенности рельефа и климата могут создавать уникальные природные явления. Несмотря на регулярность гроз, их интенсивность меняется в зависимости от сезона и погодных условий.