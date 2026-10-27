Это озеро убивает и превращает животных в каменные статуи

В Танзании есть озеро, которое прославилось жуткими фотографиями птиц и летучих мышей, сохранившихся в позах, будто они застыли при жизни.

Из-за необычных свойств воды озеро Натрон часто называют местом, где животные превращаются в камень. Однако реальность несколько отличается от этой пугающей легенды, передает МойГород

Озеро Натрон расположено на севере Танзании, недалеко от границы с Кенией. Оно известно высокой температурой и экстремально щелочной водой. По данным Управления дикой природы Танзании, уровень pH в озере может достигать 9,5–12. Вода содержит большое количество солей и минеральных соединений, а в жаркую погоду температура воздуха в этом районе нередко превышает 40 градусов.

Такие условия делают озеро непригодным для многих животных. Однако оно не безжизненно: здесь обитают приспособленные к щелочной среде рыбы, а также встречаются многочисленные птицы. Более того, Натрон считается одним из важнейших мест размножения малых фламинго в Восточной Африке.

Фото: LiveScience / Nick Brandt

Почему останки животных напоминают каменные скульптуры

История озера стала широко известна в 2013 году, когда фотограф Ник Брандт представил серию необычных снимков погибших птиц и летучих мышей, найденных на берегу. На фотографиях животные выглядели словно окаменевшие статуи.

Однако они не превращались в камень сразу после соприкосновения с водой. Высокая концентрация солей и минералов способствует сохранению останков и образованию минеральных отложений на их поверхности. В результате тела могут приобретать твёрдый, почти каменный вид.

Есть и другая важная деталь: Брандт не просто фотографировал останки в том положении, в котором находил их на берегу. Он придавал им выразительные позы, создавая впечатление, будто птицы застыли в момент движения. Именно эти художественные снимки сделали озеро знаменитым.

При этом учёные не считают Натрон местом, где любое живое существо мгновенно погибает и окаменевает. Опасность представляют экстремальная щёлочность, высокая температура и солёность воды, но последствия зависят от конкретных условий и способности организма переносить такую среду.

Почему фламинго живут в опасном озере

Фото: Wikipedia

Несмотря на суровые условия, Натрон играет важную роль в сохранении дикой природы. В озере и на его берегах обитают организмы, приспособленные к высокой концентрации солей. Среди них — особые виды рыб и микроорганизмы, которые служат пищей для птиц.

Малые фламинго используют озеро как место размножения. Его химические свойства и особенности мелководья помогают защищать гнёзда от многих хищников, которые не могут свободно перемещаться по такой среде.

Вода иногда приобретает красноватый или розовый оттенок благодаря солелюбивым микроорганизмам и пигментам. Это придаёт озеру необычный вид, особенно на фоне сухих берегов и вулканических гор.

Таким образом, озеро Натрон одновременно представляет опасность для многих животных и служит важной средой обитания для других. Его репутация места, превращающего живых существ в камень, основана на реальном природном явлении, но значительно преувеличивает происходящее.