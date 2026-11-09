Камни весом в сотни килограммов движутся сами по себе: что обнаружили ученые

В американской Долине Смерти существует необычное природное явление, которое долгое время ставило ученых в тупик. На высохшем дне озера огромные камни перемещаются на десятки и даже сотни метров, оставляя за собой длинные извилистые следы. При этом никто не толкает их, а само движение происходит настолько медленно и редко, что очевидцам практически невозможно его заметить.

Это явление получило название «движущиеся камни» (Sailing Stones). Долгое время люди пытались объяснить, каким образом тяжелые валуны могут самостоятельно перемещаться по совершенно ровной поверхности. Вокруг этого феномена появлялись различные предположения — от сильных порывов ветра до необычных природных процессов, передает МойГород.

Где находится загадочная долина

Речь идет о высохшем озере Рейстрек-Плайя (Racetrack Playa), расположенном в национальном парке Долина Смерти в штате Калифорния, США.

Это практически ровная глинистая поверхность, окруженная горами. Большую часть времени здесь сухо, однако в определенные периоды на дне озера скапливается небольшое количество воды. Именно в таких условиях и возникает необычное явление.

По поверхности разбросаны сотни камней разного размера. Некоторые из них весят несколько килограммов, другие представляют собой настоящие валуны массой до 320 килограммов. За многими из них тянутся длинные борозды, которые отчетливо видны на светлой поверхности высохшей глины.

Особенно удивительно то, что траектории движения камней отличаются. Одни оставляют прямые линии, другие постепенно меняют направление, а некоторые следы пересекаются или идут параллельно друг другу. Это создает впечатление, будто валуны самостоятельно выбирают маршрут и перемещаются по пустыне.

Почему ученые долго не могли объяснить это явление

Первые научные описания движущихся камней появились еще в середине XX века. Исследователи неоднократно приезжали в Долину Смерти, изучали расположение валунов и сопоставляли их положение со следами на поверхности.

Однако главная проблема заключалась в том, что движение происходило крайне редко. Камни могли оставаться неподвижными несколько лет, а иногда и целое десятилетие. Поэтому исследователям долгое время не удавалось непосредственно увидеть сам процесс.

Среди возможных объяснений рассматривались сильные порывы ветра, водные потоки, ледяные образования и даже небольшие вихри. Некоторые ученые предполагали, что ветер способен толкать камни по размокшей поверхности, другие считали, что важную роль играет лед, который уменьшает трение между валунами и землей.

Но ни одна из версий долгое время не получала окончательного подтверждения.

Как удалось разгадать загадку

Фото: Википедия

Переломный момент наступил в 2011 году, когда группа исследователей под руководством палеобиолога Ричарда Норриса из Института океанографии Скриппса решила организовать специальное наблюдение за камнями.

Ученые установили на нескольких валунах GPS-датчики, разместили камеры с интервальной съемкой и оборудовали площадку метеорологической станцией. Исследователи хотели зафиксировать момент перемещения и одновременно выяснить, какие погодные условия этому способствуют.

Поначалу эксперимент казался практически бесперспективным: никто не знал, когда произойдет следующее движение. Однако в декабре 2013 года исследователям наконец удалось стать свидетелями необычного процесса.

В тот период на высохшем дне озера скопилась вода, а ночные температуры опускались настолько низко, что ее поверхность покрывалась тонким слоем льда. Днем, когда температура повышалась, лед начинал таять и раскалываться на крупные пластины.

Под воздействием легкого ветра эти ледяные фрагменты постепенно перемещались по поверхности водоема, толкая перед собой камни.

Таким образом, ученые впервые смогли непосредственно зафиксировать механизм движения валунов. Результаты исследования были опубликованы 27 августа 2014 года в научном журнале PLOS ONE.

Как камни могут передвигаться под воздействием тонкого льда

Как выяснилось, для перемещения тяжелых камней не нужны ураганные ветры или мощные водные потоки. Достаточно сочетания нескольких природных факторов.

Сначала после осадков на поверхности высохшего озера образуется тонкий слой воды. Ночью при понижении температуры он замерзает, формируя ледяную корку толщиной всего несколько миллиметров.

Когда днем становится теплее, лед начинает разрушаться на отдельные пластины. Под воздействием ветра они медленно перемещаются по воде и упираются в находящиеся на поверхности камни.

Поскольку земля под ними остается влажной и скользкой, сопротивление уменьшается. В результате даже относительно слабого ветра оказывается достаточно, чтобы сдвинуть тяжелый валун с места.

Исследователи установили, что в наблюдавшихся эпизодах скорость ветра составляла примерно 4–5 метров в секунду. При этом толщина ледяных пластин находилась в пределах 3–6 миллиметров.

Получается, что камни не передвигаются самостоятельно в буквальном смысле. Их движение обусловлено редким сочетанием ветра, воды, низких температур и тонкого льда.

Насколько далеко могут перемещаться валуны

Фото: Википедия

Во время наблюдений в декабре 2013-го и январе 2014 года ученые зафиксировали несколько эпизодов массового движения камней.

В одном из случаев более 60 валунов начали перемещаться практически одновременно. Некоторые из них преодолели расстояние более 60 метров, а отдельные камни за весь период наблюдений прошли до 224 метров.

При этом движение было настолько медленным, что его практически невозможно заметить без специальных приборов. Зафиксированная скорость составляла примерно от двух до шести метров в минуту.

Некоторые камни двигались всего несколько секунд, другие продолжали перемещаться до 16 минут. После этого они снова останавливались и могли оставаться на новом месте в течение нескольких лет.

Интересно и то, что валуны не обязательно катятся по поверхности. В большинстве зафиксированных случаев они именно скользили по размокшей глине, оставляя характерные борозды.

Почему это явление до сих пор привлекает туристов

Несмотря на то что ученым удалось объяснить механизм движения камней, Рейстрек-Плайя остается одним из самых необычных природных мест США.

Туристов привлекают не только сами валуны, но и их многочисленные следы, которые образуют на поверхности озера причудливые узоры. Некоторые из них напоминают длинные дорожки, другие резко меняют направление, словно камни внезапно решили повернуть в другую сторону.

При этом увидеть движение собственными глазами практически невозможно: для этого необходимо оказаться в нужном месте в редкий период, когда совпадают все необходимые погодные условия.

Таким образом, загадка движущихся камней получила научное объяснение, но сама Долина Смерти продолжает удивлять посетителей. Обычные на первый взгляд природные процессы здесь создают картину, которая еще несколько десятилетий назад казалась почти невероятной.