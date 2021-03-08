Метель и гололед ожидаются в ЗКО

9 марта, по данным службы спасения, ожидается сильный ветер, туман и гололед. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске 9 марта ожидается снег с дождем, температура воздуха днем и ночью составит +3 градуса. В Атырау без осадков, +4 градуса днем и -2 градуса ночью. В Актобе днем снег с дождем, -2 градуса, ночью столбик термометра опустится до -9 градусов. В Актау днем 5 градусов выше нуля, ночью снег с дождем, +2 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.