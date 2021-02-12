Иллюстративное фото из архива "Мой ГОРОД" По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается снег с дождем, в течение суток в городе будет +2 градуса. В Атырау без осадков, днем 7 градлусов выше нуля, ночью -2 градуса. В Актобе днем +2 градуса, ночью до -8 градусов. В Актау дождь. Днем +12 градусов, ночью +5 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.