Глава Атырауской области Серик Шапкенов заявил, что регион готов поддерживать инвесторов, но взамен ждет четкого выполнения трех главных условий: налоги должны оставаться в местном бюджете, рабочие места - отдаваться местным жителям, а заказы - отечественным производителям.

Громкое заявление прозвучало на специальном совещании под председательством акима области. На встрече чиновники и представители нефтехимических компаний обсуждали проблему регистрации подрядчиков, которые строят мега-объекты компаний ТОО "Силлено" и ТОО "KMG PetroChem".

Как подчеркнул глава региона Серик Шапкенов, крупные инвестиционные проекты в сфере нефтегазохимии дают мощный толчок экономике, но бизнес обязан платить региону взаимностью.

- Эти проекты открывают новые рабочие места и увеличивают объемы производства. Но работающие здесь компании должны вносить реальный вклад в экономику именно нашей области. Налоги, трудоустройство местных жителей и официальная регистрация в Атырауской области - это наши ключевые требования, - отрезал Серик Шапкенов.

О масштабах проблемы с налогами доложил замруководителя ДГД Отызбай Адаев. Выяснилось, что строительные компании фактически работают на земле Атырау, но юридически зарегистрированы в других регионах Казахстана, куда и уходят колоссальные деньги.

Так, по проекту "Силлено" задействовано 11 подрядных организаций. В 2025 году они выплатили налогов на 18,2 млрд тенге, но все эти средства ушли в бюджеты других областей.

По проекту "KMG PetroChem" работают 7 подрядчиков. Сумма налоговых отчислений от их деятельности составила 9,4 млрд тенге - и они также прошли мимо казны Атырауской области.

В итоге общая сумма налогов, которую недополучил регион только от подрядчиков этих двух гигантов, превысила 27,6 млрд тенге.

В завершение встречи глава региона еще раз жестко напомнил, что рост налоговых поступлений в местный бюджет, привлечение местных кадров и поддержка казахстанских специалистов должны оставаться для инвесторов главным приоритетом. Послаблений в этом вопросе не будет.