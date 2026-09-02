Миллиарды в трубы и сети: куда уходят средства на подготовку ЗКО к зиме?

В Западно-Казахстанской области подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов выходит на финишную прямую: работы ведутся строго по графику, а социальная сфера уже отчиталась о стопроцентной готовности. Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Беймбет Мусин отметил, что главная новость для жителей региона - социальная инфраструктура готова к зиме на 100%. В эту цифру входит абсолютная уверенность в бесперебойном тепле для объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты. Здесь все системы прошли необходимые гидравлические испытания и техническое обслуживание.

- Не отстает и жилой сектор. Из запланированных 2 498 многоквартирных жилых домов по всей области к зиме готовы уже 99%. Наибольший объем работы традиционно приходится на крупные города региона. В Уральске к теплу полностью готовы 1 806 домов. В Аксае паспорта готовности получили 163 дома, а тепловые сети города также полностью готовы к сезону. На оставшихся объектах ремонтные и профилактические мероприятия завершаются, - пояснил Беймбет Мусин.

По словам спикера, ремонт и модернизация идут сразу по нескольким стратегическим направлениям:

Электроснабжение: На ремонт 947 километров электрических сетей, 22 подстанций и 100 комплексных трансформаторных подстанций направлено 20,3 млрд тенге . Все работы на этих объектах энергетики завершат до старта отопительного сезона.

На ремонт 947 километров электрических сетей, 22 подстанций и 100 комплексных трансформаторных подстанций направлено . Все работы на этих объектах энергетики завершат до старта отопительного сезона. Газоснабжение: На территории области отремонтируют 358,7 километра газовых сетей. Финансирование составило 47,8 млрд тенге , а текущий уровень выполнения работ уже достиг 95%.

На территории области отремонтируют 358,7 километра газовых сетей. Финансирование составило , а текущий уровень выполнения работ уже достиг 95%. Теплоснабжение: Отремонтировано 16,7 километра тепловых сетей и 3 основные единицы оборудования на сумму 8,3 млрд тенге .

Отремонтировано 16,7 километра тепловых сетей и 3 основные единицы оборудования на сумму . Водоснабжение и водоотведение: Здесь приводят в порядок 12,1 километра сетей на общую сумму 6,4 млрд тенге.

- В рамках нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в Уральске обновили сразу 8 километров тепломагистралей на ключевых городских улицах. На этих участках уже идут финальные работы по благоустройству территории. По системам водоснабжения и водоотведения, по упомянутому нацпроекту реализуются еще 4 проекта стоимостью 5,8 млрд тенге. Как заверили специалисты, эти работы никак не повлияют на подачу тепла в дома, поэтому их плановое завершение намечено на конец года, - пояснил руководитель ведомства.

В завершении спикер отметил, что подготовка к зиме в области держится на строгом контроле, а все запланированные мероприятия будут выполнены в срок.