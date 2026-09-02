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Социум

Фармацевт из Алматы наладила поставку запрещенных веществ в Актюбинскую область: полиция накрыла ОПГ

Из незаконного оборота изъяли более тысячи лекарственных препаратов.
Варвара Тыщенко
Фармацевт из Алматы наладила поставку запрещенных веществ в Актюбинскую область: полиция накрыла ОПГ
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконным сбытом сильнодействующих веществ, сообщает Polisia.kz. С 1 января 2026 года введена уголовная ответственность за подобные правонарушения.

- В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что фармацевт одной из аптек города Алматы, используя возможности своей легальной деятельности, организовала поставку крупных партий сильнодействующих веществ в Актюбинскую область. В результате проведенной работы задержаны все участники преступной группы, в том числе организатор, оператор, фасовщики и лица, осуществлявшие закладки. Из незаконного оборота изъято более тысячи лекарственных препаратов, - сообщил заместитель начальника управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Аубакиров.

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В ведомстве напоминают, что незаконный оборот сильнодействующих веществ влечет за собой строгую уголовную ответственность - лишение свободы на срок до 15 лет.

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