По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 34-летний мужчина промышлял кражами из машин. Так, злоумышленник с помощью сканирующего устройства отключал сигнализацию авто, в которых владельцы оставляли барсетки, сумки и иные ценные вещи.

После очередной кражи с автомашины денег на сумму более миллиона тенге, подозреваемого задержали по «горячим следам». Позже мужчина признался в совершении еще ряда аналогичных краж, где общий ущерб составил более трех миллионов тенге.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Полицейские ведут досудебное расследование.



