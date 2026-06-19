По итогам первого квартала число новорожденных в стране сократилось более чем на четверть по сравнению с пиковым 2021 годом. Разбираемся в причинах глобального тренда.

По данным аналитиков Finprom.kz, за первый квартал 2026 года в стране родились 74,1 тысячи детей - это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым низким квартальным показателем за последние два десятилетия.

Пик новейшей демографической истории республики пришелся на начало 2021 года, когда за три месяца на свет появились более 100 тысяч младенцев. С тех пор квартальные показатели упали более чем на четверть, и теперь статистика вплотную приблизилась к уровню далекого 2006 года.

Почему это происходит

Демографы связывают происходящее со вторым демографическим переходом - общемировым трендом, который теперь затронул и Казахстан. По мере урбанизации, роста уровня образования и вовлечения женщин в карьеру семейные модели меняются, а стоимость воспитания детей растет.

Долгое время Казахстан оставался региональной аномалией, сохраняя высокие показатели на фоне глобального спада. Даже сейчас средний коэффициент рождаемости в стране (около 3 детей на женщину) превышает среднемировой уровень в 2,2, однако общая тенденция к снижению стала устойчивой.

Где спад ощущается сильнее всего

Снижение зафиксировали как в городах, так и в сельской местности, но именно традиционно многодетные аулы показали самый резкий спад. В селах число новорожденных сократилось сразу на 7,2% (до 28,5 тысячи), тогда как в городах просадка оказалась мягче - минус 2,3% (45,6 тысячи).

В региональном разрезе лидировать по числу новорожденных продолжает Туркестанская область (10,4 тысячи детей за квартал), однако именно она показала самое сильное падение в абсолютных цифрах, потеряв сразу 800 младенцев по сравнению с прошлым годом.

Демографический раскол регионов

Если оценивать не абсолютные числа, а коэффициент рождаемости на 1000 человек, то на карте Казахстана отчетливо виден глубокий разрыв между югом и севером. Самые слабые показатели зафиксированы в Северо-Казахстанской (8,39), Костанайской (8,85) и Восточно-Казахстанской (8,87) областях.

Разница в интенсивности рождаемости между Туркестанской областью и СКО стала двукратной.

В гендерном разрезе ситуация стабильна: за квартал родились 38 тысяч мальчиков и 36,1 тысячи девочек.