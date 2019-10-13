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Социум

Министр здравоохранения рассказал о страховой медицине

Прибывший в ЗКО министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился с журналистами и рассказал, какие преимущества ожидают казахстанцев с внедрением страховой медицины с 1 января 2020 года. – Два раза мы отодвигали сроки введения системы обязательного медицинского страхования, с тем, чтобы учесть потребности всех категорий населения страны. После запуска системы медицинского страхования будем смотреть в динамике, какие проблемы станут возникать и по мере внедрения устранять их. Как отметил министр Биртанов, система обязательного медицинского страхования — это инструмент, позволяющий снизить н
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Министр здравоохранения рассказал о страховой медицине
Прибывший в ЗКО министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился с журналистами и рассказал, какие преимущества ожидают казахстанцев с внедрением страховой медицины с 1 января 2020 года.
– Два раза мы отодвигали сроки введения системы обязательного медицинского страхования, с тем, чтобы учесть потребности всех категорий населения страны. После запуска системы медицинского страхования будем смотреть в динамике, какие проблемы станут возникать и по мере внедрения устранять их. Как отметил министр Биртанов, система обязательного медицинского страхования — это инструмент, позволяющий снизить нагрузку на бюджет. Здравоохранение — одна из самых затратных статей расходов государства. На гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) из бюджета с каждым годом выделяют все больше средств. Сегодня затраты на лечение хронических неинфекционных заболеваний уже превышают 50 процентов бюджета стационарной помощи, а финансирование первичной медико-санитарной помощи гораздо ниже рекомендуемых ВОЗ 40 процентов. С учетом роста населения государство не потянет такие расходы, и, как следствие, будут снижаться объем и качество медуслуг. Проанализировав все риски, власти Казахстана решились на внедрение обязательного социального медицинского страхования. Министр здравоохранения рекомендовал включить в наблюдательные советы при медорганизациях представителей СМИ для обеспечения общественного контроля за расходованием страховых взносов. Первые отчисления в Фонд социального медицинского страхования стали поступать с 1 июля 2017 года. Теперь с 1 января 2020 года система заработает и будет внедряться до 2024 года. Если говорить о медицинских услугах, то их поделят на два пакета. Без наличия медстраховки за счет государства можно будет получить только экстренную скорую медицинскую помощь, санитарную авиацию, профилактические прививки, а также паллиативную помощь, лечение социально значимых болезней, таких как туберкулез, психиатрия и другие. Остальные медуслуги войдут в пакет обязательного социального медицинского страхования. К ним относятся: консультативно-диагностическая помощь, дорогостоящие лабораторные услуги, амбулаторное лекарственное обеспечение, плановая стационарная и стационарозамещающая помощь при заболеваниях сверх ГОБМП, медицинская реабилитация взрослых и детей по профилям: кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия. – По подсчетам специалистов, с вводом ОСМС на 60% вырастет объем аккумулированных средств на медицину. К 2025 году предполагается утроить объем финансирования сферы здравоохранения и акцент в работе будет ставиться на цифровизацию и обратную связь с населением, – подчеркнул Е.Биртанов. Чтобы ожидания от внедрения ОСМС совпали с реальностью, необходимо как можно больше информировать население о возможностях страховой медицины, о цифровизации медуслуг. Журналисты задали вопросы министру насчет качества предоставляемых медицинских услуг, изменится ли система оказания медицинской помощи при переходе на страховую медицину, о недостатке медицинских кадров в регионе, и в целом, по республике. Были затронуты проблемные вопросы по онкологии, кардиологии, реабилитационным центрам для детей-аутистов, с болезнями ДЦП и другими заболеваниями. На вопрос предоставления платных медицинских справок в учебные заведения для учащихся и студентов с внедрением системы ОСМС, министр Биртанов ответил, что возможно, когда будет достигнута договоренность с министерством образования, в следующем году платные справки будут отменены. Далее состоялась встреча министра Елжана Биртанова с медицинской общественностью – организаторами здравоохранения, руководителями государственных и частных медицинских организаций – по детальному разъяснению одной из главных реформ отрасли – внедрению системы обязательного социального медицинского страхования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
ОСМС

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