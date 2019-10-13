Министр здравоохранения рассказал о страховой медицине

Прибывший в ЗКО министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился с журналистами и рассказал, какие преимущества ожидают казахстанцев с внедрением страховой медицины с 1 января 2020 года. – Два раза мы отодвигали сроки введения системы обязательного медицинского страхования, с тем, чтобы учесть потребности всех категорий населения страны. После запуска системы медицинского страхования будем смотреть в динамике, какие проблемы станут возникать и по мере внедрения устранять их. Как отметил министр Биртанов, система обязательного медицинского страхования — это инструмент, позволяющий снизить н