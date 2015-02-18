Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию и путем выборов вновь прийти к власти, сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеканал "Рустави-2". Фото с сайта www.ekhokavkaza.com Фото с сайта www.ekhokavkaza.com Политик заявил в интервью телеканалу, что грузинское правительство "довело страну до нищеты". "Бывший премьер Иванишвили посчитал, что Грузия должна занять такую позицию, чтобы о ней забыли, - она не должна поддерживать Украину, не должна говорить об Абхазии, Цхинвали", - сказал экс-президент. Также сообщается, что ранее главная прокуратура Грузии обратилась к Киеву с просьбой об экстрадиции Михаила Саакашвили на родину. В Грузии политику были предъявлены обвинения, его объявили во внутригосударственный розыск. Отмечается, что Киев отказывается сотрудничать с Тбилиси по данному вопросу. Кроме того, в феврале 2014 года он был назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Также Саакашвили стал председателем консультативного международного совета реформ. Напомним, что Михаил Саакашвили обвиняется в растрате около пяти миллионов долларов из бюджета службы государственной охраны Грузии. По этой статье ему грозит до 11 лет лишения свободы. Кроме того, бывший президент обвиняется в превышении служебных полномочий по делам о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили, что влечет за собой лишение свободы до восьми лет. Добавим, что политик покинул страну сразу после инаугурации нового президента в ноябре 2013 года и с тех пор не приезжал в Грузию.