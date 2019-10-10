Многодетные семьи получили незаконно более 100 млн тенге пособий в Актюбинской области

Об этом на брифинге о новой форме назначения пособий для многодетных и малоимущих рассказал заместитель акима области Марат Токжанов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - До 1 апреля в области получали пособия 2799 семей или 14565 человек, с 1 октября - 18782 семьи, где 88258 человек, то есть в 6 раз больше, - рассказал Марат Токжанов. - Если раньше многодетным платили 266 млн 700 тысяч тенге, сейчас платят 8,9 млрд тенге. Но важно, чтобы пособия получали те, кому эти деньги реально полагаются. Есть семьи, которые благодаря поддержке государства открыли свое дело, улучшили материально