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Социум

Многодетные семьи получили незаконно более 100 млн тенге пособий в Актюбинской области

Об этом на брифинге о новой форме назначения пособий для многодетных и малоимущих рассказал заместитель акима области Марат Токжанов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - До 1 апреля в области получали пособия 2799 семей или 14565 человек, с 1 октября - 18782 семьи, где 88258 человек, то есть в 6 раз больше, - рассказал Марат Токжанов. - Если раньше многодетным платили 266 млн 700 тысяч тенге, сейчас платят 8,9 млрд тенге. Но важно, чтобы пособия получали те, кому эти деньги реально полагаются. Есть семьи, которые благодаря поддержке государства открыли свое дело, улучшили материально
gorod
Многодетные семьи получили незаконно более 100 млн тенге пособий в Актюбинской области
Об этом на брифинге о новой форме назначения пособий для многодетных и малоимущих рассказал заместитель акима области Марат Токжанов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- До 1 апреля в области получали пособия 2799 семей или 14565 человек, с 1 октября - 18782 семьи, где 88258 человек, то есть в 6 раз больше, - рассказал Марат Токжанов. - Если раньше многодетным платили 266 млн 700 тысяч тенге, сейчас платят 8,9 млрд тенге. Но важно, чтобы пособия получали те, кому эти деньги реально полагаются. Есть семьи, которые благодаря поддержке государства открыли свое дело, улучшили материальное положение семьи, но многие обманывали государство, скрывали свои доходы. Таких лже-малоимущих в Актюбинской области насчитали 3488 семей. 1199 из них приостановили выплату пособий, 1804 семьям пересчитывают пособия, 55 семьям выплату остановили. 144 семьи вернули 13,2 млн тенге незаконно полученных денег. Жительница Алги – райцентра Актюбинской области - дважды обратилась за пособиями, и ей их назначили дважды. 21 апреля она написала заявления на пособие в Алге, 23 апреля, получив временную прописку в Актобе, обратилась за назначением пособия уже в областном центре. В месяц ей назначили 131 тысячу 235 тенге, за год она должна была получить 1,5 млн тенге, но теперь незаконно назначенные деньги ей придется вернуть. - С нового года пособия будут получать только особо нуждающиеся, - сказал Мурат Токжанов. – Участковые комиссии будут тщательно проверять доходы семей. Многодетные семьи, где 4 и более ребенка, независимо от доходов, будут получать от 42500 до 73370 тенге в месяц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
АСП

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