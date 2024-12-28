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Социум Спорт

Многофункциональный спорткомплекс Jaiyq Arena открылся в Уральске

Комплекс оснащен современным оборудованием.
Арайлым Усербаева
Многофункциональный спорткомплекс Jaiyq Arena открылся в Уральске

26 декабря в Уральске состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса Jaiyq Arena, который расположен в 10 микрорайоне. На мероприятии присутствовали аким области Нариман Турегалиев, министр спорта и туризма РК Ербол Мырзабосынов, председатель правления АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и главный директор холдинга BI Group Асхат Омаров. Директором комплекса назначен Артур Шергалиев, бывший замакима Сырымского района. Ранее он возглавлял отдел спорта Уральска.

Отметим, что спортивный комплекс оснащен современным оборудованием и предназначен для занятия разными видами спорта. В нем есть два многофункциональных спортзала, бассейн и скалодром, отвечающие высоким международным стандартам. В комплексе также имеются специализированные залы для различных видов спорта. Вмещая 1200 зрителей, трибуны обеспечивают комфорт на крупных спортивных мероприятиях.

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