Теперь владельцы iPhone, iPad могут воспользоваться обновленным приложением. Для вашего удобства мы разбили новости по городам, а также ввели функцию "поделится через WhatsApp". Кроме того, мы исправили функцию просмотра видео. Для тех, у кого не было установлено мобильное приложение, необходимо в AppStore в строке поиска написать "Мой ГОРОД" и установить приложение. Для того, у кого уже было установлено мобильное приложение, чтобы нововведения заработали, необходимо его обновить.