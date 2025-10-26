Долго перед банками и МФО составил более четырех миллионов тенге.

Верховный суд рассказал историю многодетной матери из Астаны, которая оказалась в трудной ситуации. У женщины трое несовершеннолетних детей. С 2018 по 2024 год она набрала кредиты и микрозаймы на сумму более 4,6 миллиона тенге. Часть денег она брала на лечение мужа — он болен эпилепсией и имеет II группу инвалидности, а часть — чтобы погашать старые долги.

Женщина обратилась в суд с просьбой применить процедуру восстановления платёжеспособности. Ранее она занималась бизнесом, но закрыла его в 2021 году. С семьёй живёт в доме родителей мужа, собственного жилья нет. Сейчас у неё есть постоянная работа в акционерном обществе, где она получает около 240 тысяч тенге в месяц. Дополнительный доход — пособие по инвалидности мужа. Последний раз частично погашала долг в апреле 2024 года.

Финансовый управляющий отметил, что она проявила ответственность и старается выполнить обязательства. Поэтому суд решил применить к ней процедуру восстановления платёжеспособности — это альтернатива банкротству, которая позволяет человеку сохранить репутацию и начать финансовую жизнь заново. Апелляционный суд поддержал это решение, и оно вступило в законную силу.

