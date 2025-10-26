Среди них — около 14 тысяч детей и более 9 тысяч родителей.

Министерство просвещения РК сообщило, что во всех регионах страны работают центры психологической поддержки. За 9 месяцев 2025 года они помогли более 23 тысячам человек. Среди них — около 14 тысяч детей и более 9 тысяч родителей, которые получили личные консультации и психологическую помощь.

— Если вы столкнулись со случаями жестокого обращения, насилия либо чувствуете угрозу безопасности ребёнка, обратитесь в центр психологической поддержки — специалисты окажут профессиональную помощь детям и родителям, обеспечив конфиденциальность и безопасность обращения, — говорится в сообщении.

Работа центров ведётся в рамках комплексного плана по защите детей от насилия, предотвращению суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.