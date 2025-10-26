На выставке представили более 100 сортов хризантем самых разнообразных оттенков.

При поддержке Совета деловых женщин ЗКО открылась долгожданная выставка хризантем, которая стала ежегодной традицией для жителей и гостей города. Главная героиня – член СДЖ ЗКО, цветовод Валентина Горбунова в очередной раз представила свою уникальную коллекцию.

— Здесь более 100 сортов хризантем самых разнообразных оттенков, как классические, так и редкие селекционные сорта. Хризантема мультифлора, корейская зимующая – переносит зиму в открытом грунте, и горшечная. Моя выставка – это еще одна возможность для вас прикоснуться к природе цветов, почувствовать гармонию и тепло прекрасной осени, — говорит Валентина Горбунова.

Фото Оксаны КАТКОВОЙ

Любительница хризантем выращивает их с особым вниманием, подбирая для каждого сорта идеальные условия. Выставочный зал был наполнен ароматом хризантем, и разнообразием их красок. Белые, нежно-розовые, сиреневые, желтые, пурпурные, вишневые, бордовые – каждый цветок – это многолетний труд, любовь, забота и терпение.

— Красивая выставка, а цветы просто чудо. Спасибо, что у нас есть такие люди, которые дарят красоту, дарят непередаваемые эмоции. Цветы – это жизнь, я их очень люблю. Сравниваю, что есть у нас, что здесь представлено. Весной закажу несколько кустов хризантем, которые мне приглянулись, — поделилась жительница города Людмила Ивановна.

Фото Оксаны КАТКОВОЙ

Также Валентина Анатольевна украсила несколько фотозон для посетителей: детскую, сельскую, степную и диванную. Для степной зоны она специально приобрела лошадь из сена, которую изготовили мастера из района. Еще она преподала мастер-класс по флористике, рассказывая о цветах, как о родных детях.

— Если у вас есть близкие люди, у которых праздник осенью, вы можете посадить черенок весной в трехлитровый горшок, прикопать. И к осени у нас будет замечательный куст горшечной хризантемы. Она хорошо ведет себя в помещении, цветет два раза: весной и осенью вплоть до середины января. После того, как она отцвела, ее аккуратно обрезаете и ставите в холодное помещение. В феврале она начинает расти по новой, а весной зацветает второй раз, — объясняет цветовод.

Также она рассказала, как ухаживать за хризантемой мультифлорой и, что корейская – самая неприхотливая: обрежьте до 10 см куст, подокучивайте посильнее, прикройте ее же веточками и до весны. Эта выставка одиннадцатая по счету, и на будущий год королева хризантем уже готовит свою коллекцию для показа.

Оксана КАТКОВА,

фото автора