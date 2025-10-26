Суд №2 города Уральска удовлетворил заявление областного центра психического здоровья о принудительном лечении женщины, страдающей психическим расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ.

По данным суда, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения. Согласно медицинскому заключению, она страдает алкоголизмом, нуждается в лечении, однако уклоняется от прохождения терапии добровольно.

Учитывая нанесение вреда здоровью самой пациентки и интересам общества, а также общественную опасность заболевания, суд принял решение о принудительной госпитализации сроком на шесть месяцев.

Решение вступило в законную силу.